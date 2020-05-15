等紅燈見感人一幕！單親爸載兒拚外送 3.3萬人暖哭：偉大父愛

日前有網友在等紅燈時，看見爸爸載著兒子跑外送，父子倆不時傳出笑聲，溫馨畫面讓他很是感動，趕緊拍照PO上網，短短一天吸引3.3萬人按讚直呼「認真的男人最帥」，也意外釣出本尊回應。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出3張照片寫道「等待紅燈的同時，看到了這一幕」，只見一名UberEats外送員載著小朋友跑外送，讓他有感而發「突然想起前幾天有人發文說跑外送很丟臉沒前途，但我卻從這位爸爸身上看到了尊敬跟佩服，從褲管跟鞋子上的水泥污垢，可以猜測這位爸爸白天應該也是在工地做事，晚上小孩沒人顧，所以只能帶著跑外送，停等紅燈的時候，跟小朋友玩鬧一下，小朋友也是開開心心的抱著爸爸」。

原PO強調「職業真的不分貴賤，只是你肯不肯去賺，並且想跟這位爸爸說，您辛苦了注意安全」。貼文一出，湧入大批網友加油打氣，「爸爸的肩膀永遠不會倒！爸爸辛苦了」、「認真的男人最帥」、「辛苦了加油！為生活努力奮鬥的每個人都很棒」、「有肩膀的爸爸最美，看到都眼眶泛淚了」、「父愛的偉大，騎車注意安全」、「值得尊敬，職業真的不分貴賤」、「敬偉大的父親」。

貼文受到廣大迴響，也釣出本尊在底下留言回應，「我是做鐵工的！這次疫情多少有影響當然會想要增加收入，剛下班跑兼差身體很髒，被拍到還真不好意思」，不過很感謝網友們的祝福。