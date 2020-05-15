口罩實名制升級客人問題也升級 讓藥局人員心很累快崩潰

口罩實名制實施至今已經進化到3.0，隨著疫情趨緩再加上口罩產量增加，不論是到藥局購買或者利用網路預購都無缺貨問題，但即使購買的管道變多，還是有人習慣跑到藥局買，而且問題還更多，讓藥局人員除了原本的工作外還得應付客人的需求，一名在藥局工作的女網友就抱怨「口罩真的快逼瘋藥局人員」。

這名女網友在《Dcard》發文寫道自從口罩進步到2.0、3.0，客人的問題也跟著「升級」，「問花色、問平面、問立體、問品牌⋯連小孩的也問小童、大童跟中童，媒體報導什麼，客人就跟風什麼」，連口罩賣光了還會問「為何賣完？」光是忙著應付這些問題就讓她覺得很疲累。原PO說即使張貼了販售口罩的時間，但還是會有客人走進去再問一次，而且還有客人買不到就遷怒藥局員工，甚至有人想套交情，稱自己是老顧客，想再凹個一兩片口罩，這些狀況都讓原PO相當無奈。

目前口罩除了藥局以外，也能利用網購預訂然後超商取貨，想知道自己購買的時間也能用APP或到超商查詢，但還是有人一天到晚帶著健保卡到藥局請員工幫忙查詢，原PO抱怨份內工作多又要面對客人的問題，有時候也會顯露出不耐煩的態度，卻也因此被客訴態度差，讓她覺得「2020年過了快一半，心都累了」。

網友們看了紛紛安慰原PO，「真的太辛苦了」、「辛苦了，到現在還是看到很多都一直在問花色，真的沒必要這樣」、「覺得藥局可以適時退場了，也ㄍㄧㄥ夠久，該休息了」、「真的大家都愛問花色、是否平面還立體、然後中大童、幾歲幾歲能不能帶…問這些完全不知道怎麼回答啊，然後遇到白色口罩就說『我不要，有沒有其他花色』」、「非常時期拿到什麼就戴什麼吧，如果疫情變的很嚴重，需要到封城，就來看看他們會不會戴。唉，人真的是很難滿足的生物」。