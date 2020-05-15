只領23K但住家裡也能過得好嗎？ 網友提醒：以後會很辛苦
萬物皆漲唯有薪資不漲，相信這是許多人共同的心聲，而究竟多少薪資才夠生活呢？一名網友發文寫道自己的薪資僅23K，雖然要給孝親費，但因為是住家裡，因此餐宿等費用都省了下來，而且還有車可以開，這也讓他想知道「23K如果住家裡一樣可以過爽爽嗎？」
這名網友在PTT表示自己的薪資只領23K（23000元），還要給爸媽孝親費5K（5000元），剩下18K（18000元），雖然所剩不多，但因為是住家裡不用付房租，而且還有車可以開，自己也不用買房，因為家裡的房子以後父母以後會留給子女，直接繼承，因此即使薪水不高也不愁吃住，不過他也好奇如果像他這樣薪水不高又住家裡的人，一樣可以過得不錯嗎？
貼文引來網友不同看法，有人認同原PO的想法，「沒志氣了點，但是爽爽過」、「人生勝利組」、「有房贏一半」、「已經贏過一堆人」、「不婚的話可以」、「都不交女朋友、生小孩的話沒什麼問題」、「沒房貸OK」、「我朋友28K吃住都家裡，上班帶便當，沒孝親費，跟家人出國也都不用花錢，過得有夠爽」。
不過也有網友不以為然的說「不怕被酸沒問題，真要花錢時可能就問題浮現」、「一個人到老死的話還要很勉強的活」、「你就保佑自己跟父母不要出什麼意外跟大病，如果沒有家族免費人力支援，又沒錢請人照顧，會很辛苦喔」、「單身的話夠用了，但是你要一直單身嗎？」、「別傻了，你不會想要整天看別人臉色」。
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