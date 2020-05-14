好市多推繽紛「彩繪陶瓷碗」一個不到40元 網：打破也不心疼
好市多經常推出高CP值的明星商品，造成搶購熱潮。網友po出10個色彩繽紛的彩繪陶瓷碗，平均一個不到40元，引起許多網友熱烈討論。
近日，有許多網友在「好市多 商品經驗老實說」發文po出「彩繪陶瓷碗」，照片中10個色彩繽紛的陶瓷碗一一擺出來，看起來相當療癒，且每個碗內都有不同壓花及壓紋，一組十入339元，平均每個不到40元，直呼「小孩打破也不心疼」，有網友則表示「太多顏色也很困擾，看樣子應該不是釉上彩，其他就不知了」，引起許多討論。
網友紛紛表示，「綠色橘色不錯，裝盤吃了心情好」、「碗真的是一種療癒的東西」、「前幾天去有看到，好美！有點想買」。不過有網友質疑，實用性及安全性，「之前有一篇澆熄我的火，就是碗底沒有加底，會燙手」、「好美！之前超想買，漂亮的餐具實在太燒了，只是後來擔心釉彩安全性，還是用白色的參加好了」、「不錯看，但是...1.缺點是碗裡面有上色2.無法耐熱3.喝熱湯拿碗」。
有網友認為，花色太鮮豔會產生視覺疲勞，「已經盡量把家裡的碗盤都統一換成白色底色，盡量少花紋了」、「太繁複鮮豔又每個都不一樣看了好暈......」、「這碗的花色太NG了，個別單一花色使用還好，但是組合起來使用完全沒有美感跟質感可言，很容易造成視覺的壓力跟疲勞」、「每個都不同色，感覺很怪，若是可同一花色，才會考慮買」、「乍看之下很繽紛，看兩分鐘就膩了」。
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