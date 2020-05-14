全聯好吃的甜點有哪些？ 網大推「這2款」：全家人都愛

全聯賣場應有盡有加上有許多便宜又優惠的產品，是許多家庭主婦和小資女最愛逛的超市之一。有網友認為在全聯吃過最好吃的甜點是布蕾派，於是想問問網友們是否有其他推薦的全聯甜點。

一名網友在「批踢踢實業坊」女孩版發文，她目前最喜歡的全聯甜點就是布蕾派，便宜又好吃，先冰進冷凍，要吃的時候再拿出來稍微退冰一下再吃，相當美味，她也表示吃過最難吃的就是日式糰子，味道超詭異，於是他好奇網友們是否有其他推薦的全聯甜點。

此文一出，網友紛紛大推「絹布丁」和「布蕾派」，「絹布丁！不過偏甜」、「絹布丁」、「布蕾派！真的讚，一個人可以吃完」、「布蕾派不錯，還有原味千層也不錯」、「布蕾派真的好吃，全家都愛吃」。

有網友則推薦期間限定及聯名系列，「起士雪白燒，但很久沒看到了」、「吃過覺得最好吃的是之前某次起司季的巴斯克乳酪蛋糕，那陣子瘋狂回購，可惜後來沒有了」、「北海道雙重起司燒，曾經瘋到一週吃了四、五個....」、「黑糖蜜團子，一陣子沒看到了」、「蜂蜜蛋糕，我可以一個人吃完一條」、「起士燒，輕乳酪也好吃」、「喜歡馬辣的巧克力蛋糕，但一下就不出了...」、「129的起司燒，那種型式的通常都好吃」。

不過，也有網友則列出不推薦的甜點，「不建議貪便宜買打折的，上次買到裡面奶油酸掉」、「原來不是只有我覺得日式糰子有怪味」、「泡芙我覺得有點雷，不會回購」、「總之不要吃芋泥千層，真的會後悔」。