他買最後一顆飯糰竟遭婦吼「偷拿我兒要吃的！」 網嘆：身教何在

台灣的便利超商密集度高，舉凡生活大小事都能在這解決，不過近日一名網友在超商結帳時，卻遇到一名媽媽指控「為什麼拿我兒子要吃的飯糰」，讓他超傻眼。然而對比一旁兒子懂事的態度，讓網友不禁搖頭直呼「媽媽的身教何在」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他12日中午到超商買午餐，看到架上的黑胡椒烤雞排握便當只剩一個，於是立馬伸手拿了就往櫃台走去，當他在排隊結帳時，突然有個帶著小孩的媽媽對他大吼「你為什麼拿我兒子要吃的飯糰？」原PO一頭霧水表示「這個嗎？」對方怒吼「對啊！你為什麼偷拿？」

原PO回應「我是在貨架上拿的，你有啥意見」，只見對方氣到臉跟關公一樣紅，沒有多說，輪到原PO結帳時，便趕緊把握便當拿給店員加熱。他也補充，那位媽媽的小孩在旁邊一直喊「媽媽～媽媽～我吃別的吧」，讓原PO忍不住大嘆「兒子都比妳懂事，真棒！」

文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示「小朋友比媽媽還懂事」、「媽媽的身教何在」、「這媽媽是在哈囉，什麼叫偷拿」、「這種媽媽要怎麼教小孩？阿不就好加在小孩都比她還懂事」、「飯糰上面有名字嗎？偷拿？應該回他那需要報警嗎？最差的身教」。