快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

他買最後一顆飯糰竟遭婦吼「偷拿我兒要吃的！」 網嘆：身教何在

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在超商結帳時，卻遇到一名媽媽指控「為什麼拿我兒子要吃的飯糰」。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友在超商結帳時，卻遇到一名媽媽指控「為什麼拿我兒子要吃的飯糰」。示意圖／聯合報系資料照片

台灣的便利超商密集度高，舉凡生活大小事都能在這解決，不過近日一名網友在超商結帳時，卻遇到一名媽媽指控「為什麼拿我兒子要吃的飯糰」，讓他超傻眼。然而對比一旁兒子懂事的態度，讓網友不禁搖頭直呼「媽媽的身教何在」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社PO文表示，他12日中午到超商買午餐，看到架上的黑胡椒烤雞排握便當只剩一個，於是立馬伸手拿了就往櫃台走去，當他在排隊結帳時，突然有個帶著小孩的媽媽對他大吼「你為什麼拿我兒子要吃的飯糰？」原PO一頭霧水表示「這個嗎？」對方怒吼「對啊！你為什麼偷拿？」

原PO回應「我是在貨架上拿的，你有啥意見」，只見對方氣到臉跟關公一樣紅，沒有多說，輪到原PO結帳時，便趕緊把握便當拿給店員加熱。他也補充，那位媽媽的小孩在旁邊一直喊「媽媽～媽媽～我吃別的吧」，讓原PO忍不住大嘆「兒子都比妳懂事，真棒！」

文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示「小朋友比媽媽還懂事」、「媽媽的身教何在」、「這媽媽是在哈囉，什麼叫偷拿」、「這種媽媽要怎麼教小孩？阿不就好加在小孩都比她還懂事」、「飯糰上面有名字嗎？偷拿？應該回他那需要報警嗎？最差的身教」。

超商 爆怨公社

延伸閱讀

鄰居提一籃生雞翅求幫炸 鹹酥雞老闆爆氣：我拿糯米幫我蒸飯糰？

超商飯糰口味百百種 網友狂推「台日混血風」：好吃到銷魂

文青老宅早午餐！屏東恆春「麋谷 Migu village」 老碾米廠改造成時尚咖啡館，大推美味烤飯糰

芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

相關新聞

他買最後一顆飯糰竟遭婦吼「偷拿我兒要吃的！」 網嘆：身教何在

台灣的便利超商密集度高，舉凡生活大小事都能在這解決，不過近日一名網友在超商結帳時，卻遇到一名媽媽指控「為什麼拿我兒子要吃的飯糰」，讓他超傻眼。然而對比一旁兒子懂事的態度，讓網友不禁搖頭直呼「媽媽的身教何在」。

疑特教生遭木尺瘋狂打頭！ 網爆該補習班靠打罵出名

實在太過份！有網友在「爆料公社」上傳一支影片，影片中補習班老師，拿著木尺對著小女孩的頭不斷拍打，小女孩嚇得放聲大哭，不斷用手抵擋，網友表示這家補習班開在家裡樓下，每天都會聽到老師的叫罵，且待過這家補習班的朋友們對它的評價都不好，更大喊請問這樣打特教生是正常的嗎？

存款有14萬卻申請紓困貸款遭網友嗆爆 他無奈喊冤

受新冠肺炎影響許多行業受創，政府也提出勞工紓困貸款幫助民眾度過難關，日前有網友申請到了10萬元紓困金問該怎麼花CP值最高，不過卻被網友發現他的存款有14萬便嗆「為何貸款」，而原po則無奈回，帳戶只剩這些錢了。

主婦買巴掌大活跳泰國蝦 料理完「縮成3公分」神人曝：精盡蝦亡

愛吃蝦的人都懂，想吃好吃的蝦就要買「活跳跳」那種，才會鮮美彈牙。不過有網友抱怨在市場買的泰國蝦，回家料理後卻從20公分縮水成3公分，讓她覺得根本遇上詐騙集團！

垃圾桶傳哀嚎聲 他驚見活狗遭裝袋丟棄還打死結

台北市中山區日前有民眾聽見路邊垃圾桶傳來哀嚎聲，不料是隻貴賓犬遭人活活丟棄，且打上死結完全無逃生的可能，事後民眾也利用晶片聯繫上飼主，不過飼主表示愛犬失蹤已久，此舉並非他所為，判斷是被人撿走後再丟棄。

買烏龍麵遇佛心店員「青蔥加爆」 網友大推釣出店員曝秘辛

過去曾流行麥當勞薯條「加爆」梗，透過打工仔霸氣剷薯塞爆盒子的宣言一吐薯條不夠吃的怨氣，最後還向老闆裝無辜表示「不知為何用料超標」，有趣的字句更讓網友共襄盛舉，接連造出差不多的加爆接龍。

她3年前預言車禍成真！又夢到朋友老公出狀況 提醒後嚇傻

有些人會做預知夢，夢到不幸的事會提醒身旁的人，避免在現實中發生。網友曾經預言朋友的朋友出車禍，沒想到半年後竟一語成讖，最近她又夢到朋友的老公有狀況，於是她趕緊提醒朋友並祈禱朋友一家平安健康。

他當保險員不到一個月業績破600萬 真相曝光網友酸到爆

每當到了畢業季節，許多社會新鮮人紛紛投入職場，期盼能找到一份能夠大展長才的工作，一名男網友PO文透露自己畢業後從事保險業，起初都拉不到任何業績，沒想到不到一個月的時間，他的業績竟然是公司的第一名，但當他透露當中的技巧後卻引來眾多網友的譁然，負面批評不停湧入。

他沿路3小時撿到200個廢棄口罩 還驚見北車遊民拿來戴

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然在持續延燒，雖然台灣疫情正在逐漸趨緩，但多數民眾依然持續帶著口罩防疫。不過，昨（11）日一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己在路上撿到許多被人丟棄的口罩，甚至沿路就可以撿到200多個，遊民看到後還順便撿起來帶，這樣的現象讓他傻眼直呼「好好丟垃圾桶很難嗎？」

他驚見紓困亂象「蘇打餅卡位」 網無奈嘆：台灣日常

昨（11）日中央擴大疫情紓困補助對象，農、漁民也可領取生活補貼金1萬元，只要符合資格的民眾都可以申請。對此，今日就有一名離島網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文提到，今日他到漁會門口準備排隊申請補助金時，看到驚人的「排隊景象」，原來不少民眾為了「卡位」申請補助金，紛紛無所不用其極的拿私人物品佔位，從安全帽到礦泉水都有，讓原PO無奈直搖頭。

台女逛24小時營業藥妝店 結帳時已打烊真相讓她超糗

不論在台灣或日本，民眾都喜歡到藥妝店採購，尤其日本的藥妝店規模大、種類多，更是許多觀光客喜歡造訪的地方。一名住在日本的台灣女網友日前深夜到一家24小時營業的連鎖藥妝店購物，但當她準備結帳時卻發現店家已經拉下大門打烊了，讓她嚇了好大一跳，就連其他員工都跑來關切，雖然店家還是很好心的讓她結帳，但女網友覺得很丟臉，直說不敢再去消費了。

外送員鑽漏洞吃掉餐點？ 網友建議：訂餐付現較保險

外送平台讓外送員鑽漏洞白吃白喝？有網友在外送員抵達前先下樓等，卻遲遲沒收到通知，後來竟當場抓包對方吃著自己的餐點，讓他氣到報警，網友們也直呼太扯，「外送還能相信嗎？」

熱門新聞

主婦買巴掌大活跳泰國蝦 料理完「縮成3公分」神人曝：精盡蝦亡

她3年前預言車禍成真！又夢到朋友老公出狀況 提醒後嚇傻

購物網站促銷套裝「滯銷死定了」 網友笑：拚命到讓人想買

21歲就擔任氣象主播 她被日媒封為「令和最美氣象預報員」

滴妹手搖飲「員工深夜福利」曝光！網瘋喊：可以考慮跳槽

垃圾桶傳哀嚎聲 他驚見活狗遭裝袋丟棄還打死結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。