疑特教生遭木尺瘋狂打頭！ 網爆該補習班靠打罵出名

實在太過份！有網友在「爆料公社」上傳一支影片，影片中補習班老師，拿著木尺對著小女孩的頭不斷拍打，小女孩嚇得放聲大哭，不斷用手抵擋，網友表示這家補習班開在家裡樓下，每天都會聽到老師的叫罵，且待過這家補習班的朋友們對它的評價都不好，更大喊請問這樣打特教生是正常的嗎？

有網友在底下留言，爆料該補習班位於台北市某區，且以打罵出名，「這間小時候去過，打罵教育出名的。」

其他網友紛紛憤怒表示，「那麼小的孩子竟然打頭？還狂敲！看了火氣都上來了！」、「小妹妹已經極盡崩潰，如是特教生只會造成她心裡更受挫，這家安親班一點都不適合再任教，真是心疼」、「沒那個愛心耐心就不要做這份工作」、「不管是不是特教生都不該這樣吧！雖然不知道到底發生什麼事，只是既然是特教生不是更應該有耐心嗎？如果沒有是不是就不該收特教生的學生呢？」，也有網友質疑「難道家長都沒發現嗎？」。

也有網友質疑原po為何不救？原po回應表示，拍攝當下看的氣到發抖，該補習班長期以來都是這樣，只是這次被他看到那麼小的小孩受處罰，並解釋「這位老師有不時幫她擦眼淚，但依然有很多的肢體拉扯」，談到自己對體罰的法規並不了解，但依照個人成長經驗，該師並沒有對學生造成明顯外傷，若是家長同意老師管教，不管學生再害怕，外人都無法介入，他認爲教育體系和觀念是否應該可以再更好？