垃圾桶傳哀嚎聲 他驚見活狗遭裝袋丟棄還打死結

台北市中山區日前有民眾聽見路邊垃圾桶傳來哀嚎聲，不料是隻貴賓犬遭人活活丟棄，且打上死結完全無逃生的可能，事後民眾也利用晶片聯繫上飼主，不過飼主表示愛犬失蹤已久，此舉並非他所為，判斷是被人撿走後再丟棄。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，他經過中山區時突聽見垃圾桶裡有哀嚎聲音，原以為是野貓被困在垃圾桶裡，沒想到仔細一瞧竟然是一隻貴賓狗被包在打死結的垃圾袋裡，連逃生機會都沒有。原po表示，當時見貴賓狗全身濕的狂抖，便趕緊到附近買大浴巾將牠抱到車上吹暖氣，送至動物醫院安置。

活狗遭打包丟垃圾桶。圖片來源／ 臉書

由於這隻貴賓犬身上有植入晶片，因此很快地就聯繫上飼主，不過飼主表示，1月初時年齡14歲的愛犬被朋友帶去公園玩後就走失了，事後調閱監視器也沒找回，曾經還在社團發文尋狗及發送宣傳單，此次事件絕非是飼主殘忍將愛犬打包丟進垃圾桶內，判斷是走失後被其他人撿走再丟棄，而目前原飼主也已經將愛犬接回照顧。

貼文曝光後，吸引萬名網友關注。許多人見此皆憤慨表示，「太扯！好險你們救了他也順利回到主人身邊不然14歲的年紀這樣折騰」、「也太夭壽！這比丟收容所更惡劣」、「年紀這麼大了，還被這樣對待」、「把兇手抓出來，實在太可惡了！偷抱人家狗就算了，還把別人的狗裝塑膠袋丟垃圾桶是要殺牠是不是！」、「真令人生氣、怎麼會有人這樣、把活生生的狗當垃圾丟」。

原po表示，目前已經向動保處備案，也發現事發地點附近店家有監視器攝影，且對方也願意提供畫面，希望能早日抓到兇手。