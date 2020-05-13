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買烏龍麵遇佛心店員「青蔥加爆」 網友大推釣出店員曝秘辛
過去曾流行麥當勞薯條「加爆」梗，透過打工仔霸氣剷薯塞爆盒子的宣言一吐薯條不夠吃的怨氣，最後還向老闆裝無辜表示「不知為何用料超標」，有趣的字句更讓網友共襄盛舉，接連造出差不多的加爆接龍。
近日有網友在Dcard分享遇到「加爆店員」，他在知名連鎖烏龍麵店「丸龜」點了三份湯烏龍，卻發現附上的蔥和天婦羅花份量非比尋常……滿滿兩大袋！原PO笑說：「老闆，如果你們這個月蔥比平常多用掉30%，不要問我，我也不知道。」
網友看到原PO分享的照片也笑到流淚，立刻推爆「我真的快笑死！也太多」、「這店家真的佛欸，雖然現在蔥很便宜」、「這個蔥我還不整碗加爆」、「讚！蔥就是要加爆」、「那個蔥冷凍起來還可以撐半年」、「負責切蔥的：乾乾乾乾你這樣我來不及切啊」。不過有網友表示這個情況似乎不算少見，因為他在「丸龜」點外送，一碗中份烏龍麵也送了兩碗天婦羅花，也有其他人表示自己也收到一大袋蔥。
文章也釣出該店的前員工與在職員工回應，表示「日商對於食材的保鮮期很講究，所以到現場吃的話，請不要客氣的加到爆」、「因為丸龜除了現場之外也要準備外送的單，分裝的夾鏈袋非常小，造成分裝困難，所以才會有為了省時直接把半斤袋送給客人的情況」。
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