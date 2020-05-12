他沿路3小時撿到200個廢棄口罩 還驚見北車遊民拿來戴

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然在持續延燒，雖然台灣疫情逐漸趨緩，但多數民眾依然持續戴著口罩防疫。不過，昨（11）日一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己在路上撿到許多被人丟棄的口罩，甚至沿路就可以撿到200多個，遊民看到後還順便撿起來戴，這樣的現象讓他傻眼直呼「好好丟垃圾桶很難嗎？」

原PO在文中表示，自己昨日光是沿路撿，就一口氣撿到200多個亂丟的廢棄口罩，因此讓他氣得大罵「世界上有多少地方還在缺口罩，一個口罩重複使用多少次，某些人用了一次就丟不打緊，還四處亂丟」，甚至還當場看到一位遊民將地上的廢棄口罩撿起來戴，這讓原PO嚇得趕緊將自己身上備用的口罩給遊民使用。

原PO還發現，他將台北車站附近亂丟的口罩統一回收後，竟然在3個小時內可以撿到200多個，他無奈說道「看到這些亂丟的口罩，真的覺得如果當初政府不要發這麼多，每個人都很拮据的使用，那至少也不會這樣亂丟了吧」。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應「不只是口罩，其實沒公德心的人，什麼都丟」、「應該要檢舉的」、「其實可以檢舉的」、「應該跟政府沒關係，重點是個人行為」、「這樣真的很危險，會造成細菌傳播」、「沒公德心的人真的很多，應該檢舉起來」。