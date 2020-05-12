外送員鑽漏洞吃掉餐點？ 網友建議：訂餐付現較保險

外送平台讓外送員鑽漏洞白吃白喝？有網友在外送員抵達前先下樓等，卻遲遲沒收到通知，後來竟當場抓包對方吃著自己的餐點，讓他氣到報警，雖然後來雙方解開誤會，不過這類案例也讓網友對刷卡訂餐起了疑慮，認為付現較能避開爭議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，怒控自己的餐點居然被外送員吃掉了。發文者表示，用熊貓（foodpanda）訂了晚餐，看到APP顯示3分鐘後將抵達，就先下樓等外送員，沒想到等了40分鐘都不見人影。由於外送員定位在住家旁邊，他於是到附近找人，結果在公園裡找到一位吃著他晚餐的「西裝哥」，氣得他報警處理。

警方到場後，西裝哥坦承自己是外送員，因下班才把制服換下，他出示手機，證明自己是連打4次電話，可能是系統故障，以致聯絡不到訂餐人，才會把餐點吃掉，後來該名外送員已將餐點費用全數退還給發文者。

無獨有偶，一名PTT網友在八卦板轉載這則貼文，透露自己也遇過相同的情況，外送員明明已抵達卻沒收到通知，還穿著制服在他家樓下發呆，等到他上前詢問並揚言報警，對方才交出餐點。他忿忿不平的說，這些不良外送員是利用點餐者若10分鐘聯絡不到人，就能自行處理餐點的漏洞，吃掉客人的訂單，即使點餐者向客服反映沒收到餐，熊貓也不會負責、退款，等於是變相助長這種惡劣行徑。

其他網友們看到上述案例皆感到心驚，「傻眼，餓了不會自己花錢買嗎」、「外送試吃員嗎」、「好扯，外送不能相信了」、「可以考慮告他侵佔，現行犯」、「難道外送是為了偷吃東西而不是要賺錢」，還有人恍然大悟，「我之前刷卡買單被取消過，原來是這回事」、「所以我叫外送都不刷卡，一手交錢一手交貨比較保險」、「熊貓當然付現，為了區區信用卡回饋划不來」。

另有店家表示，即使出餐前都會確認過，仍被投訴好幾次餐點沒給齊，懷疑也是外送員搞鬼。但有網友為外送員說話，「我遇到的外送人都很好，樹大必有枯枝，應該只是個人問題。」