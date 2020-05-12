台女逛24小時營業藥妝店 結帳時已打烊真相讓她超糗

不論在台灣或日本，民眾都喜歡到藥妝店採購，尤其日本的藥妝店規模大、種類多，更是許多觀光客喜歡造訪的地方。一名住在日本的台灣女網友日前深夜到一家24小時營業的連鎖藥妝店購物，但當她準備結帳時卻發現店家已經拉下大門打烊了，讓她嚇了好大一跳，就連其他員工都跑來關切，雖然店家還是很好心的讓她結帳，但女網友覺得很丟臉，直說不敢再去消費了。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」寫到上周五（8日）晚上11點半左右，她到日本24小時營業的知名連鎖藥妝店「唐吉訶德」去購物，逛了一個多小時後，凌晨0點40分準備去結帳，沒想到店員看到她相當驚訝，還問她是員工嗎？原PO一頭霧水，表示自己不是員工而是要結帳，店員解釋因為新冠肺炎的關係已經改成0點打烊，而不是24小時營業了，讓她聽了超傻眼。

原PO轉頭看到大門的確是已經拉了下來，上面還貼著營業時間的告示，這下子讓她覺得非常不好意思，很想丟下東西趕快離開，不過店員很好心的請示過主管後還是幫她完成結帳。結完帳後主管還開了後門讓她離開，原PO也深深的向他們90度鞠躬致謝，事後她在臉書上表示雖然是自己沒有注意時間，但期間有員工從她身邊經過卻也沒提醒她已經打烊了，不過原PO仍向店家頻頻道歉，主管則表示會再詢問店員並改進，只不過這段插曲還是讓她直呼「真的是糗到爆炸尷尬的要死，我以後沒臉去買東西了啦」。

看完原PO的烏龍糗事，許多網友一致地認同唐吉訶德真的很好逛、「唐吉真的太大了、睡在裡面應該也沒人發現吧」、「唐吉訶德就是個迷宮，進去要好久才能出來」、「每次進去都要逛1個小時以上才出的來」、「那邊根本是個坑，錢都要精打細算，不然會買過頭」、「之前去好像都3個小時才甘願出來」、「容易逛到忘記時間」。