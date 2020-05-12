史上最佛房東！他車禍欠租 房東霸氣說「不算租金」

疫情期間偶爾會看到佛心房東主動幫租客減租的新聞，但比這還佛心的房東有看過嗎？一名網友在Dcard上PO文表示，他3月因車禍住院兩個月，不但要花大筆醫藥費，還丟了工作，且到9月之前都無法回租屋處住，然而佛心房東竟直接跟他說「不算租金」，讓原PO吶喊「史上最佛房東」。

原PO在Dcard上PO文表示自己三月出車禍後，因無法上班被公司解雇，加上還要買營養品、搭計程車等，存款幾乎見底，想申請紓困卻重重卡關。

且在原PO住院將近兩個月內，租金都沒付，又因為出入不便需要家人接送，預計到9月前都不會回租屋處。沒想到這位房東不但沒跟他計較，還直接跟他說「不必叫朋友來住，兩三個月沒有住，不算租金就好。」甚至還幫原PO介紹醫院，讓原PO直呼「好險有房東義氣相挺，真的比紓困還有感許多」。

佛心房東直接和網友說「不算租金」。圖擷自 Dcard網友提供

更令網友驚訝的是原PO的租金，在高雄鬧區竟然只要2500，且還包水包電包網路及必備家具。原PO表示，「一開始租還以為是凶宅或是鬧鬼」，聽隔壁房客講才知道「租金幾十年不曾漲過，還因為疫情減租」、「近25坪的三角窗店面租金是4萬」，讓原PO忍不住感嘆「人間還是有愛的」。

此文一出，也羨煞許多網友，「房東好暖哦」、「2500超佛的欸，運氣不錯」、「2500在台北可能連停車位都租不到啊⋯⋯我6坪就7500」、「房東是佛祖轉世吧」、「反觀我的房東⋯⋯男生跟女生租金一個月差500」、「好感動喔，果然是別人的房東」、「2500的租金在台灣真的有嗎⋯⋯房東天使下凡欸」。