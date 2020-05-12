日人排隊怨「怎會尖峰時段取貨」 台網友揭超商3大時間殺手

進超商也要挑良辰吉時嗎？一名網友日前與日本朋友去超商買東西，遇到前面客人要取貨，多等了一會兒，日本朋友因而反映「日本人不會在尖峰時間做這種事」，讓他忍不住想問，尖峰時段在超商做哪些事最討人厭？

這名網友在PTT八卦板發文道，某天傍晚5、6點的下班時段，與一位在台灣生活了一段時間的日本朋友去超商買啤酒，排在結帳第二順位，前面是取貨的年輕女生，大約等了她5分鐘。日本朋友問發文者，「台灣人好像很喜歡在尖峰時段取貨欸？」，發文者認為應該是下課下班順便拿，但友人回應「這樣不是會影響到很多人嗎？這樣便利商店並沒有比較便利啊」，並說他之前的朋友都不會選擇尖峰時段做這種事，寧可之後再出門一趟，不然會有點不好意思。

發文者因而好奇，尖峰時段進超商做哪些事會招怨？網友們見文紛紛列舉容易導致排隊的超商服務，「繳一堆帳單和叫咖啡的」、「上班最討厭遇到前三名：取貨、買咖啡、繳帳單」、「尖峰時間網拍賣家寄貨才讓人困擾」、「等店員算完錢才慢慢掏錢，掏完鈔票以後才說我有零錢，再慢慢挖」。

有人分析會造成客人久候的主因，是超商服務項目太多，人手又不夠，但也有不少人說不應把排隊歸咎客人，「一樣是消費，要求取貨的人要把自己當次等消費者才是變態心理」、「每個人有空的時間點又不一樣」、「乾脆限制時段分流購買」、「取貨5分鐘怎麼會是那個人的問題，明明是店員問題吧」。還有人解釋，電商包裹是目前超商的主要獲利來源之一，是很重要的服務項目。

另有一派網友則認為「日本人顧慮太多」，「可能在日本，他人的觀感和壓力很恐怖吧」、「只有日本人那種一天到晚怕添人麻煩的才會這樣想，台灣人會想這就是我的便利」、「日本人不喜歡造成別人困擾啊」、「民族性的不同啦」，也有人覺得這位朋友還不夠在地化，「等他在台灣住久了就會跟你一樣了」。

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