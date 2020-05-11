外帶鹹酥雞要求放保溫袋 店員超狂放法網嚇傻：還能吃嗎？

不少民眾購買外食時，會自備保溫杯、保溫便當盒、保溫袋外帶食物回家，不僅有保溫效果，也非常環保。近來也有業者推出可以直接盛裝食物的「食物袋」，讓民眾不再受到環保餐盒體積的限制。不過，今（11）日一名網友就在臉書上發文表示，自己帶了保溫袋去外帶鹹酥雞，因為不想等，所以請店員備好餐後直接放入袋中，但該名店員的做法，卻讓他不知道該如何是好。

該名網友在臉書社團「爆笑公社」上發文說到，「外帶鹹酥雞不想等，請店員用好放保溫袋」，沒想到店員卻在鹹酥雞起鍋後，直接倒入他準備的保溫袋中，讓原Po相當傻眼。從附圖中可以看見，該名網友準備的是一般的保溫袋，原本應是希望店員將鹹酥雞裝入紙袋後，再放到保溫袋裡，維持熱呼呼的溫度好回家享用。

對此，有網友就笑稱：「沒錯啊！完全按照你的要求」、「你懶得等，他懶得裝！」、「我Ok，你先吃」。不過就有部分網友很擔心，「起鍋那麼高溫！直接倒進去不會燙出毒素嗎⋯⋯」、「好噁！保溫箱很髒欸」、「那個袋子有時候沒擦乾淨，冬天還會發霉唷！你敢吃我也是佩服」。

有內行網友就指出，「一定是有人帶食物袋過，他（店員）以為是一樣的用途」、「店員內行啊！現在食物袋都是這樣的用法喔！店員一定常遇到自備餐具的客人」、「現在很多人也會用食物袋，沒講清楚就會這樣」，認為店員恐是將保溫袋誤認為近期很夯的環保「食物袋」，才直接將鹹酥雞倒入袋中。