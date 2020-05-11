他在停車場驚見神祕黑衣人 真相曝光網友傻眼：會嚇歪

有位網友日前在社區停車場驚見一名黑衣人站在柱子旁邊，讓他嚇得不敢回家，不過當他靠近看才發現，原來這只是個高爾夫球袋而非神秘黑人，事後她也將照片分享到網路上，不少網友看了也紛紛表示「沒認真看，真的會嚇死」。

一名網友在「爆怨公社」貼出一張在社區停車場所見的照片，從遠方看像是一位人士穿著黑衣斗篷站在一邊沈思，模樣十分神秘也讓人不敢靠近。不過實際上，這並不是一位黑衣人士，而是有人將黑色的高爾夫球袋暫放在柱子旁邊，讓原po當下驚嚇不已說，「當時他以為是一個黑衣人站在柱子後一動也不動，嚇到差點不敢回家」，直喊「可以不要這樣嗎」。

貼文一出，吸引萬名網友關注，而不少網友也誤以為是個黑衣人紛紛直呼，「想嚇死誰呀」、「沒認真看，真的會嚇死」、「真的會嚇死人耶」、「這個半夜真的會用跑的去搭電梯」也有人表示，「虧心事做太多嗎」、「7月還沒到，別怕」、「還好沒有拿鐮刀，不然就很像死神」。

另外有網友分享，之前有人將一件雨衣晾在停車場，當時他遠看還以為是有人在他的車前上吊，讓他當下驚恐不已，而也有人遇到相同遭遇說，「我超討厭我們地下室雨衣掛在天花板的鐵桿上，半夜下樓還以為有人上吊」。