高雄發展不比台中好？ 網友分析3大原因

一名網友認為，高雄的設施並不比台中差，但發展似乎沒有台中好，相當好奇「高雄缺了什麼」，而網友則指出「地理位置」、「產業」及「薪資」的因素是影響發展的關鍵。

一位搬到高雄兩年的網友在「Ptt 高雄板」發文指出，高雄明明具有國際機場、世界貿易商港，發展重工業也有高雄軟體園區、橋頭科技園區等，甚至設有評價高的大學及藝術文化中心，而在生活機能方面還有大型商場百貨與良好的公共交通，且房價相對較低，但即便有以上的優勢仍然無法吸引廠商公司進駐，觀光業也發展不起來，人才似乎也留不住，讓原po相當好奇詢問「為什麼高雄發展比台中差？」，而高雄未來應該要如何發展。

而其他網友分析原因在於高雄距離台北和新竹發展軸太遠，而台中離軸線近有其優勢，「台中離北部一路連下來的科學園區廊帶近太多了」，也有人指出，「中部台中獨大，南部台南高雄雙核心發展」，還有人表示，「高雄重工業外移又沒新產業主力發展，注定高雄人口外移」、「高雄離主要發展廊帶遠，且原本的重工業也非年輕人的主要就業選擇」、「產業解構吧，高雄重工業跟傳統產業面臨需要轉型的」。

另外有網友則指出，薪資也是影響關鍵，「錢啊，薪水真的低」、「薪水低，連科技業的也都是」、「薪資差太多」、「高雄那個薪水是要叫誰畢業留下來」、「同職類的醫事人員北中南各差5k薪水，高雄直接慘輸1萬起跳」、「單純論工作的話台中真的比較好」。

不過也不是沒有優點，有人認為高雄城市規劃比台中好，「在台中待5年，高雄的棋盤式規劃大加分」、「台中交通救不起來，道路就是狹小和規劃失敗、沒秩序」。