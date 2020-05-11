阿伯醫院哈菸辯「只是呼兩口」 護理師警告：點燃純氧會火災

醫院全面禁止抽菸，除顧慮他人感受外，也是避免火災發生。有網友日前在醫院內聞到菸味，護理師一問之下才發現有阿伯在病房內抽菸，護理師緊張的告訴阿伯「點火遇到院內的純氧會發生火災」，阿伯卻反駁「只是呼兩口嘴巴有菸味而已」，讓他非常傻眼。

有網友10日在爆怨公社發文表示，近日在醫院病房內聞到菸味，因此向護理站反應，護理師走來病房察看，先後問了一、二床的阿伯有沒有抽菸，拉開第二床的門簾後聞到燒焦味，發現阿伯右手藏了東西在床底下。

護理師緊張的跟阿伯說醫院不能抽菸，點火可能會因為純氧燃燒，不幸就會發生火災，整層樓都會著火，阿伯卻辯稱「只是呼兩口，嘴巴有菸味而已」，讓他們相當傻眼。

其他網友則留言表示「忍一下會死嗎？」、「拿滅火器噴他個母親節快樂」、「要不要直接出院抽到爽？」、「真的很討厭，以前值班的時候常常病人在房間抽在廁所抽，我制止了順便搬空氣清淨機進去除菸味，病人給我很嗨對著空氣清淨機抽」。

還有人說「純氧遇火真的會爆⋯之前病人在樓梯抽煙我們找的半死，就怕真的釀成火災⋯因為醫院裡面還有完全臥床靠氧氣及呼吸器維生的病人⋯不過每次告誡病人都不當一回事」、「醫院真的是純氧，待過醫院職業的醫護都知道，在醫院裡面抽煙，是在玩命的概念！」