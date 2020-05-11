跟女友一家8口吃母親節大餐 他被暗示「表誠意」頓時陷尷尬

一名男子昨天（10日)和女友的家族外出吃母親節大餐，結束後女方父親暗示他該買單，但他以為只要付自己的就好，讓他陷入尷尬窘境。

一名男子在PTT發文，他稱昨天母親節和女友全家8口去吃西堤牛排，一開始以為付自己的錢就好，沒想到女方爸爸暗示要讓他表現一下誠意，他惶恐地問網友說，這意思是要他去刷卡買全家人的單嗎？

不少網友認為他若不買單就太不識相：「AA一次記恨一世」、「西堤又沒很貴，就吞了吧」、「你若不付，女方到80歲都可以拿出來唸」、「這種事還需要暗示，太不會做人」、「約你出去就該心裡有數了」。但也有人認為是被佔便宜：「太坑人了，還沒結婚就這麼凹你」、「荷包不夠深就別跟女方家人吃飯」、「一家人這種德性，小心婚後更可怕」。

先前也曾有一位網友PO網訴苦，受女友家人之邀一起外出用餐，他由於認為自己是客人，所以沒有搶著付帳，只有在用餐後口頭答謝，最後竟遭到女方家人抱怨他怎沒請客，很不會做人，引起網友熱議。