她買房月繳1.5萬房貸 盼男友來住要給6000元遭罵翻

婚前同居要不要分擔房租？一名女生指男友一周會有三天來她家過夜，最近考慮買房，希望男生之後來住可以付房租，但她訂出的高額租金引起不少網友批評。

一名女網友在PTT發文，她原本在外地租房子，月租5300元，交往兩年的男友住家裡，平均一周來三天來她家過夜，女生沒有跟他收錢，只有牙刷、沐浴乳的費用會跟他對半分。

最近女生考慮購入兩房的房子，跟家裡借錢付一半頭期款以及自己還貸款，之後每月要繳房貸1.5萬。她希望男友之後來住可以付6000元房租含水電管理費，但男友認為自己還能回家住也不是天天來，只想出雜支1600元，女網友問自己這樣收費會不會太過分？

網友表示：「不要將買房成本轉嫁給男友好嗎？你們又還沒結婚」、「他是去找你，不是沒地方住」、「給1600水電費已經很好了」、「連牙膏沐浴乳都要AA制也太摳」、「6000自己都可以租一間套房了」、「房子在你名下，憑什麼要他幫付」。

這名女網友後續補充，承認自己似乎太過分了，之前有問過男友要不要一起掛名分擔房貸，但對方不願意，她也接受網友的批評指教，不會要求男生付這麼多錢了。