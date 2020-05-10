台灣接連無本土案例還需戴口罩？ 網曝社會現況

中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，國內今日無新增病例，連續28天無本土案例、累計366人解除隔離，這讓一名網友好奇詢問「零確診社區安全後，我國還需要強制戴口罩嗎」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「召集人張上淳表示，今天再零確診之後社區就安全了，那台灣還需要強制戴口罩嗎？如果不用的話過剩產能的口罩該何去何從，花錢建置的口罩產線是不是又會回到夕陽產業的狀態」。

貼文一出，網友指出現今在外戴口罩比例低，除非是在室內密閉空間才會戴，「沒在戴了，除非特定場所」、「進密閉空間我還是戴，室外就算了」、「開放空間不戴，進密閉空間才戴」、「外面熱死了，根本戴不住」、「室內大家還是都有戴，一堆地方不戴也進不去」、「是因為戴口罩才零確診，不是零確診才不用戴口罩」。

也有人針對台灣口罩產業未來發展提出看法，「過剩口罩賣國外呀！」、「拿來做口罩外交」、「經過這次疫情我滿看好口罩產業耶」、「台灣人一定會囤積口罩備用，不用擔心啦！」、「很多人需要用到口罩，感覺不會變成夕陽產業」。