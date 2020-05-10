黑啤酒打開竟發現塑膠球？ 內行網友解答：讓泡泡更綿密

全聯福利中心是不少民眾購買生活必需品的好去處，加上產品多樣，不定期推出的特價優惠，更是吸引眾多消費者。不過，昨（9）日卻有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，他在全聯買了一罐黑生啤酒，沒想到喝完後竟發現罐子裡有顆「塑膠球」，讓他當場傻眼直呼「請問是正常的嗎？」

原PO在文中表示，自己在全聯買了一罐黑生啤酒，沒想到喝完之後發現罐子裡面竟然有顆塑膠球。從原PO貼出的照片中可見，啤酒罐裡真的有一顆微透明的白色塑膠球，若是沒注意到還有可能誤食，於是原PO就好奇詢問廣大網友「啤酒罐裡出現塑膠球正常嗎？」

PO文一出後，立刻引起網友熱議，紛紛留言解答，「這是正常現象，有了這個小氣球這款啤酒（健力士）的泡沫才會細緻」、「倒出來到健力士的波浪杯，泡泡更綿密」、「超級正常，那是他們的專利設計，瓶身也有註明，可以讓泡泡更綿密」、「那是它本身設計的增加它氣量，讓口感更棒」、「那是氣囊球，它的綿密泡沫口感就是這顆小球球的功勞」、「氣囊開瓶就會釋放特別的口感」、「我也是看到瓶身有介紹才知道那個是氣囊球，真的長知識」。

事實上，這款黑啤酒裡的「塑膠球」是為了增加泡沫綿密感的「氣囊球」，官網中說明，將注滿70%氮氣與30%二氧化碳的氣囊球，與啤酒同時一起封裝，瓶蓋打開時壓力會瞬間減低，釋放氮氣與二氧化碳溶入啤酒中，形成泡沫，靜置沉澱後，形成如奶油般質地的細緻泡沫於杯頂，還可以防止啤酒氧化變苦。

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