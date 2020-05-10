外送半個月接單逾千件賺8萬多 網友：還有更猛的

外送改變了現在人的飲食習慣，快速、方便造就了商機無限，也讓許多人紛紛投入外送員行列，但外送是否真能賺大錢？就有網友在臉書貼出一張截圖，有外送員在短短半個月內接單就超過1,000件，單件金額總計加上各項獎勵金，總共領取了逾8萬元，許多網友看了也直呼太猛了。

原PO在臉書「爆廢公社」轉貼友人的截圖，是一名外送員的接單資料，照片上可看到這名外送員在3月16日至31日就接了1,015件訂單，接單率高達96％，以單件金額45元來說，總計就賺取了45,675元，再加上件數獎勵13,000元，其他還有廣告費用總計、接單獎金總計、里程獎勵總計、雨天加發、其他加發等，累計總共賺取了84,260元，讓原PO看了不敢相信，直呼「這也太猛了吧，兩個人日夜輪班嗎？哈哈…真的是生命鬥士欸」。

貼文引來網友們議論紛紛，「好猛」、「16天8萬4，很勤勞了」、「要趕緊把握疫情的黃金時期，再1年可能只有4.5萬了」、「1000單，誇張」、「半個月8萬好厲害」、「很厲害，這賺的都辛苦錢！看得出來很拚命」、「只要肯做，什麼時代都不缺有錢人」。雖然半個月賺8萬多元很猛，但也有人分享聽過的案例表示有賺更多的，「還好吧，我知道的都13萬」、「我朋友也有11萬的」、「其實要賺多也不是不行，就是要很勤勞⋯也有聽過賺10萬左右的」、「之前有遇到一個，他說平均一天要跑14~16個小時，要很努力跑不休息，這樣一個月肯定有8萬」。