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快速道路上驚見「小豬出沒」 網歪樓：怎沒隔離就亂跑
路上塞車多半與車流量大、車禍、障礙物有關，就有網友發文提醒用路人，快速道路塞車回堵，行駛中請注意車速，並附上造成塞車的主角，照片在網上曝光，網友歪樓直呼「怎麼沒隔離就亂跑」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「88快速道路上一小路段塞車，大家有經過的時候小心一點」，只見有隻小豬在路上緩慢走動，悠閒模樣彷彿在散步般，畫面十分逗趣，她也提到，「為了避免影響交通，已經通報警察處理」。
網友看完紛紛留言回應，「應該是逃命成功的！」、「開門讓牠上車晚上吃大餐了哈哈」、「食物在路上跑」、「野豬騎士來囉！」、「咦，羅志祥回來了？」、「求生意志強烈」、「誰家的寶貝走失了」、「小豬不是晚上回來，怎提前回國了？」。
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