為何電線桿上貼南無阿彌陀佛？內行人曝功能網喊「長知識」
台灣的大馬路上經常看見電線桿上出現廣告單，就有網友表示經過路邊看到印有「南無阿彌陀佛」的宗教標語，讓他感到相當疑惑，於是發文詢問廣大鄉民緣由，釣出內行人留言回應，網友看完紛紛直呼「長知識了」。
原PO在PTT發文提及，騎車或開車行駛的時候，經常會看到路邊有南無阿彌陀佛的宗教標語，或是印有觀世音菩薩的圖像，讓他好奇詢問「為什麼路邊要貼南無阿彌陀佛，有人知道嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言回應，「因為有發生車禍或意外貼類似的要大家注意一下」、「大概是暗示你開車不小心點就要送你去見佛祖」、「提醒你注意安全，可能曾發生事故」、「鄉下很多路上都有貼」、「到處貼告示，讓你隨時看到唸到，心存佛念」、「保平安多念南無阿彌陀佛，以後可以去西方極樂世界」。
另外有專業網友跳出來替大家解答，「有些地方因為常發生事故，所以有好心人立此看板，來提醒駕駛行車時多加注意，因為字體很大，所以本身就有警示的效果，這對用路人來說是一件好事」。
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