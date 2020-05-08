領一萬紓困金繳健身房年費 網友怒：留給需要的人

受到疫情影響，許多人生計出現問題，政府因此推出紓困金欲幫助民眾，但卻日申請程序複雜，導致許多人看的到吃不到，為此還讓行政院長蘇貞昌開記者會向全民道歉。不過也有人幸運領到，沒想到他卻上網po文表示，自己將領到的紓困金拿去繳「健身房年費」，引來砲轟。

這名網友7日在PTT「WomenTalk版」上發文，原po表示，高雄進入夏天後，在自家大樓沒冷氣的健身房健身，還沒練就已流了滿身汗，最近剛好因為領了紓困金1萬元，所以想找看看有沒有1萬以內的健身房。

原po在文中寫到，他上網搜尋發現在他家對面就有一間，前去了解得知年費只要8400，考量到離家近又有冷氣，「加上櫃台小姐真的很正！」原po二話不說就把剛拿到的紓困金繳了出去，還問其他網友「會不會太衝動啊？」

此舉引來其他網友撻伐，認為還有很多人領不到，原po竟然不是拿紓困金來貼補生活，留言嗆：「紓困金不是這樣用的吧」、「不把紓困金留給需要的人是在哈囉」、「看來不是真的需要紓困的人啊」；不過也有人認為，原po要怎麼使用是他個人的決定，「在這邊噓別人怎麼用是在？」、「 條件符合領得到就你的,想怎麼花就怎麼花」。但對於發文真實性也有網友質疑，懷疑這是反串文。