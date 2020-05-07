去哪玩最無出國感？ 多數網友指「這兒」：還不如國內旅遊

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少民眾紛紛取消或延期出國計畫，這讓一名網友好奇詢問「台灣人到哪些國家旅遊卻毫無出國的感受」，問題一出，多數網友指出去「沖繩」最無出國感。

原PO在PTT發文提及，韓國街景跟台灣十分相像，日本文化台灣也看得到，泰國曼谷彷彿是台北翻版，鄰近的香港像擁擠的台北，這讓他十分好奇「去哪些國家沒有明顯出國的感覺？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「沖繩無誤，隨便一家居酒屋一堆講中文台語的」、「沖繩+1…」、「沖繩吃的東西跟整體步調都很台灣」、「沖繩就是台灣啊！完全沒有出國感」、「去沖繩玩還不如在國內旅遊」、「去年去了沖繩跟香港，一回台就忘記有出過國」。

也有網友提出不同國家地區，「香港跟沖繩無誤，我覺得澳門還比香港有出國的感覺…」、「越南吧！摩托車海根本一模一樣」、「首爾街頭真的像放大東區，香港覺得不像」、「韓國吧！街景除了字體不同，其他都一樣」、「越南很多建築物跟台灣很像，也很多機車」。