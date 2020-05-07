超商兌獎發票！配偶欄竟是「大咖男星」 真相讓網友笑翻

長大嫁給自己心儀的偶像，相信是不少人的心願，就有網友表示，這天到超商兌換中獎發票，於是拿身分證給店員，卻忘了自己在配偶欄上手寫藝人邱澤，讓她丟臉到想挖個洞鑽進去，照片在網上曝光，笑翻上千名網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，日前到超商兌換發票獎金200元，店員按標準程序核對身分證資料，怎料翻到背面刷條碼時，氣氛瞬間凝結，只見配偶欄上出現邱澤兩字，仔細看可以發現是用奇異筆寫上的，超糗狀況讓她哭笑不得，「很慶幸我有戴著口罩，我想…店員應該也很想笑吧！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我怎麼沒想到這招啦！」、「還好不是寫成邱毅」、「學起來了，我也要寫上去」、「我配偶欄寫羅志祥」、「+1去遠傳辦門號，後面寫之前男友名字」、「用姓名貼還能換人…」、「我看過貼姓名貼的」。