月薪13萬、有房有車有存款 他哀怨自己的職業讓女生退避三舍

當船員真的難找到另外一半嗎？一名男網友表示自己對於外表還算有自信，有車有房薪資也優渥，照理來說整體條件夠吸引人，應該可以找到交往的對象，但偏偏女方一聽到他的職業就打退堂鼓，讓他哀怨的說「難道要孤苦終身了嗎？」網友們紛紛安慰他不要氣餒，還有人舉身邊親人的例子來鼓勵原PO。

原PO在《Dcard》論壇貼文寫道自己是船員，今年24歲，身高177公分、體重65公斤，長相算斯文中上，在船上除了工作之外也會在閒暇之餘健身，而且月薪有13萬元，再加上有車、有房、有存款、有股票，不論外在或物質上條件都非常優越，但偏偏就是找不到交往的對象。

他說每次出航一次就是9個月，回來後再休3個月，因此一年有四分之三的時間都不在台灣，也因為如此每次跟女生曖昧要進一步交往的時候，女方一聽到他的職業是船員，便再也沒有聯絡了，這讓原PO心裡感覺很受傷。他大嘆「有錢有車有房有屁用，沒伴侶心靈還是很孤單，難道要孤苦終身了嗎？每天看著海，想到還是單身都會偷哭」。

貼文雖然讓許多網友同情，但也認為多數女生無法接受雙方分開太久，「如果說老公長年不在家也很辛苦耶，不是每個人都可以接受」、「如果每天還是可以聯絡應該不難，但如果會斷訊一開始建立感情基礎會比較難」、「因為要很久才能看到你吧，這樣很難受，寧願不要開始」、「這樣不能天天聯絡，有男友跟沒男友還不是一樣，就算真的結婚了，你要留老婆自己在家帶小孩面對公婆嗎？遲早會有問題，沒人會想這樣的」。

不過也有人安慰原PO並給予打氣鼓勵，「不要放棄，我妹婿也是二副，他們很恩愛喔！祝你找到幸福」、「船上有wifi嗎？如果有的話傳訊息視訊其實也可以維持感情」、「她們還不到中年女子的年紀，大概6年後你的行情會比現在好上幾倍」、「24還不用急啦，我覺得先存錢，28再來慢慢找」、「其實男生跑船，願意支持你和陪伴你度過那時期的女生，可以跟你同甘共苦，那才是你要選擇和留下的人」、「有緣就會遇到了」。