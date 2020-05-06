結帳才知小籠包沒薑可放 他好心提醒卻遭店員爆嗆：不要買

許多人認為吃小籠包必須搭配薑絲才是完美，不過有網友日前在結帳時才被店員告知沒有薑絲，他便善意提醒店家「下次提前先說」，結果竟被店員爆氣嗆「你可以不要買」，讓原po聽了超委屈。

一名網友在「爆怨公社」發文提到，日前早上5點到某豆漿店買小籠包，原po表示依過往經驗都知道這家店的小籠包會加薑絲，結果結帳時店員才跟他提到，「今天沒薑絲，所以沒放」，原po聽到愣了一下回「沒關係，下次記得先提前講就好」，沒想到店員就此爆氣說，「你可以不要買，我沒有一定要賣你」，讓他超委屈向店員表示，「我沒有不要買，我只是說下次記得先講」。

原po解釋，自己並沒有因為店家沒有薑絲所以不高興，只是因為對方的回話讓他很無言，至於回「下次先提前講」也只是善意提醒，希望店家能在點餐時提前先說，讓顧客決定是否要繼續購買，否則結帳時才知道難免有些錯愕。

網友看完文章後紛紛認同表示，「真的配料或是其他東西沒了本來就要先告知客人，再讓顧客決定要不要買，不是客人已經付錢要離開才說」、「配料不夠先講很重要吧」、「這就跟炒飯做好才跟你說『今天沒雞蛋喔，所以我沒加』一樣道理」。

但也有網友認為原po人太好，應該要直接向店家拒絕購買，「幹嘛耐心跟他解釋，跟他說不要了不就好了」、「換做我，我一定轉頭不買」、「我會說那我不買了直接走掉，以後不再光顧」。