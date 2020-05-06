女吃牛排抱怨玫瑰鹽沒有花香 網友反酸：太陽餅有太陽？

吃排餐時許多人會配鹽添加食物的風味，不過日前有位網友指出，前陣子到牛排館用餐時，聽見隔壁桌的客人不停抱怨，鹽沒有花香味，所以不是玫瑰鹽，讓原po聽了超傻眼直言破壞吃飯興致。

一名網友在「爆怨公社」發文，日前到牛排館吃午餐時，聽見隔壁桌一對夫妻的對話。原po描述，在服務生將他們的牛排端上桌後，不久妻子突然對著丈夫堅定的說，「老公我跟你說，這不是玫瑰鹽」，當時丈夫並不是很能理解為何會這麼認定，「妳怎麼知道不是玫瑰鹽？這應該是吧？」，結果妻子便說，「這沒有玫瑰花香啊，當然不是玫瑰鹽」，還不停的抱怨和發牢騷，讓在一旁聽到番話的原po相當傻眼直說，「聽得頭有點暈，還好我吃完了走人」。

文章一出，網友紛紛酸說「希望那個男伴不會覺得丟臉」、「無知的可怕」、「一種不懂裝懂的感覺」、「真的是奇葩」，還有人吐槽，「王子麵裡面沒有王子、雞捲裡面沒有雞、熊貓珍奶裡面沒有熊貓」、「太陽餅有太陽嗎」、「我上次去鳳凰城玩也沒看到鳳凰」。

事實上，玫瑰鹽是一種岩鹽，主要來自巴基斯坦區的鹽礦，由於鹽礦中有較多的鐵及其他礦物質，才會讓外表帶有粉紅色的色澤，因此被稱為玫瑰鹽。