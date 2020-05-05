她崩潰問為何公廁衛生紙摸起來都濕濕的？ 網友建議：自帶

現今部分公廁內都有提供衛生紙給民眾使用，不過究竟那些衛生紙到底乾不乾淨，始終不得而知。對此，就有一名女網友在PTT中PO文表示，自己算是不怕在公廁上廁所的女生，但她一直以來都很好奇「為什麼外面廁所的衛生紙摸起來都濕濕的？」導致她每次都要拉掉好幾圈才敢使用，於是她就好奇詢問廣大網友「有人覺得公廁衛生紙濕濕的不敢用嗎？」

原PO在文中表示，自己在外面上廁所遇到坐式馬桶時，頂多會墊一圈衛生紙，或拿衛生紙擦一下馬桶座，但是她一直都不明白為什麼那些衛生紙摸起來總是濕濕的，並說道「不曉得是上一個人有摸到還是怎樣」，讓她經常都要繞好幾圈才敢使用，甚至提到那些很難找開頭的捲筒衛生紙，不知道有多少人摸過，如果衛生紙拉太長拖到地板，原PO也會覺得很噁心，最後更懷疑的問道「衛生紙會濕濕的，會不會是被馬桶水噴到啊？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應，「所以我都自帶衛生紙，不敢用廁所本來就有的」、「曾經有摸過濕濕的，所以後來都自己帶」、「自己帶真的比較衛生，因為廁所如果離馬桶很近的話，真的很有可能噴到別人的穢物」、「我也不能理解廁所門把手永遠濕濕之謎」、「山區公廁都超濕的，害我都不敢用」、「找不到開頭的那種最討厭」、「本來就自帶衛生紙，現在疫情還會帶酒精」、「建議自己帶衛生紙加酒精」。

不過也有不少網友認為，公廁本來就細菌多，所以還是會照常使用，「我也不知道有無細菌但是就照用」、「其實在外面到哪都是細菌，所以已經習慣了」、「公廁本來就很多細菌，是避免不掉的，帶衛生紙又麻煩，所以就加減用吧」。