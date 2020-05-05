快訊

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱水器恐怖漏電房東還堅持可用 他大罵：走火誰負責

聯合新聞網 / 綜合報導
網友提到近日在洗澡時發現電熱水器恐怖漏電，但房東仍堅持要他先把水加熱再使用，讓他忍不住氣得大罵。示意圖／ingimage
網友提到近日在洗澡時發現電熱水器恐怖漏電，但房東仍堅持要他先把水加熱再使用，讓他忍不住氣得大罵。示意圖／ingimage

電熱水器漏電，你還敢洗澡嗎？昨（5）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己近日在洗澡時發現電熱水器恐怖漏電，害他洗澡時被「電得亂七八糟」，但房東仍堅持要他先把水加熱再使用，讓他忍不住氣得大罵「發生走火或是什麼問題，算誰的？」

原PO在文中表示，日前他在租屋處洗澡時，發現水龍頭和流出來的水「會電人」，跟房東反映後，對方也答應要更換新的熱水器。但更換新的熱水器需要花幾天的送貨時間，這就讓原PO都不敢在家洗澡，沒想到房東竟建議他，可以先把水加熱後再使用，不過原PO卻氣得說道「先不說一桶夠不夠洗，熱水器本身就漏電了，那麼若是再加熱的過程中發生走火，或是其他問題，責任歸屬要歸誰？」，並直呼「租到你房子算我衰！」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，不少網友都建議原PO還是得謹慎小心使用，「房東說的雖然沒錯！但打開會漏電不管使不使用水，都要謹慎小心，命只有一條！去朋友家洗吧」、「熱水器如果出現漏電就要趕快維修了，要不然很危險的」、「這種應該要裝個漏電斷路器才安全吧，不然真的太可怕了」、「你房東給你的是修繕前的緊急方案，你如果害怕關掉之後還會漏電，就到外面洗吧，畢竟他找人維修也是需要時間，這段期間到外面洗吧」、「漏電真的很危險，建議如果不想去朋友家洗，就自己請師傅來修」、「電重接，和弄個漏電開關，如果還會電，那就是加熱棒要換，其實這些弄一弄不用多少錢」。

爆怨公社 房東

延伸閱讀

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

「長大再付也沒關係」日便當店推暖心兒童便當 感動20萬網友

直接穿走？好市多買鞋驚見「空盒一堆」 網曝真相

醫護人員抬「肺炎屍袋」大跳抬棺舞 放上抖音引網友眾怒

相關新聞

她崩潰問為何公廁衛生紙摸起來都濕濕的？ 網友建議：自帶

現今部分公廁內都有提供衛生紙給民眾使用，不過究竟那些衛生紙到底乾不乾淨，始終不得而知。對此，就有一名女網友在PTT中PO文表示，自己算是不怕在公廁上廁所的女生，但她一直以來都很好奇「為什麼外面廁所的衛生紙摸起來都濕濕的？」導致她每次都要拉掉好幾圈才敢使用，於是她就好奇詢問廣大網友「有人覺得公廁衛生紙濕濕的不敢用嗎？」

熱水器恐怖漏電房東還堅持可用 他大罵：走火誰負責

電熱水器漏電，你還敢洗澡嗎？昨（5）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己近日在洗澡時發現電熱水器恐怖漏電，害他洗澡時被「電得亂七八糟」，但房東仍堅持要他先把水加熱再使用，讓他忍不住氣得大罵「發生走火或是什麼問題，算誰的？」

約看房連2次泡湯！他心急傳這句給房東 網笑：警察快來

日前有名網友表示，連續兩次約好看房，都在前一天被告知已租出去，這次好不容易看到合適房子，立刻傳訊息連絡房東，怎料手滑打錯字，讓他糗到不行，深怕對方已讀不回，照片在網上曝光，訊息內容讓網友笑翻。

驚見中年男偷拍 她警告正妹店員但結局驚喜大逆轉

偷拍行徑令人感到不舒服，但當你真的目睹有人在偷拍他人又會怎麼做呢？有一位富有正義感的網友在Dcard上po文，表示前幾日看到一名中年男子在偷拍女店員，原po看不過去，蒐集偷拍證據後告知女店員，沒想到卻得到對方回覆：「他是我爸啦……」讓原po瞬間尷尬，上有趣版po文分享這樁誤會。

立夏熱爆 他po冷氣照「還在忍…」底下網友卻幾乎淪陷

今（5日）為二十四節氣中的立夏，是夏天的第一個節氣，台灣這幾天各地已經連續出現36度以上的高溫，氣象局也在臉書發文針對連續3日36度以上的南部三縣市高雄、屏東、台南，發布高溫橙色燈號，另，台中、南投、彰化、台東、花蓮，發布黃色燈號，提醒國人慎防熱傷害。

她租屋電表放磁鐵想少付電費 房東嘆：台電計費還不滿

租屋時房東大多會使用電表以公平計算個人的電費用量，不過卻有一名女大生在租屋電表上方放2顆大磁鐵，企圖干擾電表運轉以減低電費支出，讓房東看了搖頭直呼，都依台電收費還有何不滿。

零確診就放鬆？他看路人都不戴口罩 網曝關鍵苦衷

新冠肺炎在國際肆虐，不過在台灣已相對緩和，我國8天來已有7天零確診，國人對此也十分振奮。然而有網友指出，上週幾乎人人外出都戴口罩，3日出門卻發現，馬路上、麵包店、公園上的許多路人都沒有戴口罩，質疑「台灣人是放飛心態？」其他網友則表示，「在戶外不一定要戴，加上現在天氣熱，一堆人戴不住了」。

他怨外送員頻按錯「電鈴面板」 網一看傻眼：看不懂正常

一位網友近期上網發文抱怨，他表示外送員常常會按錯自家的電鈴，就算事先打電話確認過號碼仍會按錯，令他苦不堪言，早上和半夜的電鈴聲讓他不能好好休息，不過當網友們看到原PO貼出的電鈴面板照時紛紛傻眼，表示理解外送員按錯的原因，因為面板設計讓人根本看不懂。

辦身分證被問外婆的名字 網友愣：我都叫阿嬤...

身分證遺失要到戶政事務所補辦，過程相當麻煩。有網友就分享自己補辦身分證的經驗，由於承辦人員覺得他本人與小時候照片完全不像，因此詢問他家庭成員已確保申請者是本人，沒想到原po竟在「外婆的名字」這關卡關，讓她傻眼說：「我怎麼知道外婆叫啥名字......我都叫她阿嬤啊！」

她列舉這幾種母親節禮物想送媽媽 網友勸不要：這是基本禮貌

再過一個星期5月10日就是母親節了，相信許多為人子女的都在苦思如何幫媽媽慶祝，或者要送什麼禮物給媽媽，一名女網友在網路上發文表示前幾年送過保養品、紅包、包包等，今年想要送個實用、耐用的東西，因此她列出了3種物品請網友給予意見做為參考，「想問問大家禮物方面會怎麼選呢？」

哪間大學是美食沙漠之冠？ 她揭慘況：店家都不做了

台灣各縣市大學林立，許多大學周邊也時常有「校園人氣美食」，是唸該大學的學生們必吃，和最推薦的美食。不過就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己就讀位於台中市南區的中興大學，她認為中興大學周邊的小吃店，好吃的都收起來不做了，但難吃的店卻毅力不搖，於是就好奇詢問廣大網友「哪間大學是美食沙漠之冠？」

他問超商什麼東西漲價最有感？ 網指1物：已經不買了

現今幾乎萬物皆漲，就只差薪水沒有漲。對此，昨（2）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他到7-11買東西時，發現原味熱狗一根要價33元，讓他相當吃驚，因為他記得之前才漲到30元，於是他就好奇的詢問廣大網友「超商什麼東西漲價最有感呢？」

熱門新聞

直接穿走？好市多買鞋驚見「空盒一堆」 網曝真相

台灣手搖飲霸主是誰？網一面倒狂推：喝過回不去

驚見中年男偷拍 她警告正妹店員但結局驚喜大逆轉

立夏熱爆 他po冷氣照「還在忍…」底下網友卻幾乎淪陷

下班驚見母拿熨斗「電頭毛」 他心疼：沒多花時間教她

約看房連2次泡湯！他心急傳這句給房東 網笑：警察快來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。