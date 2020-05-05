熱水器恐怖漏電房東還堅持可用 他大罵：走火誰負責

電熱水器漏電，你還敢洗澡嗎？昨（5）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己近日在洗澡時發現電熱水器恐怖漏電，害他洗澡時被「電得亂七八糟」，但房東仍堅持要他先把水加熱再使用，讓他忍不住氣得大罵「發生走火或是什麼問題，算誰的？」

原PO在文中表示，日前他在租屋處洗澡時，發現水龍頭和流出來的水「會電人」，跟房東反映後，對方也答應要更換新的熱水器。但更換新的熱水器需要花幾天的送貨時間，這就讓原PO都不敢在家洗澡，沒想到房東竟建議他，可以先把水加熱後再使用，不過原PO卻氣得說道「先不說一桶夠不夠洗，熱水器本身就漏電了，那麼若是再加熱的過程中發生走火，或是其他問題，責任歸屬要歸誰？」，並直呼「租到你房子算我衰！」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，不少網友都建議原PO還是得謹慎小心使用，「房東說的雖然沒錯！但打開會漏電不管使不使用水，都要謹慎小心，命只有一條！去朋友家洗吧」、「熱水器如果出現漏電就要趕快維修了，要不然很危險的」、「這種應該要裝個漏電斷路器才安全吧，不然真的太可怕了」、「你房東給你的是修繕前的緊急方案，你如果害怕關掉之後還會漏電，就到外面洗吧，畢竟他找人維修也是需要時間，這段期間到外面洗吧」、「漏電真的很危險，建議如果不想去朋友家洗，就自己請師傅來修」、「電重接，和弄個漏電開關，如果還會電，那就是加熱棒要換，其實這些弄一弄不用多少錢」。