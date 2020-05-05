約看房連2次泡湯！他心急傳這句給房東 網笑：警察快來

日前有名網友表示，連續兩次約好看房，都在前一天被告知已租出去，這次好不容易看到合適房子，立刻傳訊息連絡房東，怎料手滑打錯字，讓他糗到不行，深怕對方已讀不回，照片在網上曝光，訊息內容讓網友笑翻。

原PO在PTT發文提到，最近在台北找租屋，由於先前連續兩次約看房，結果前一天就被告知已出租，所以看到不錯房子就一時心急想趕快連絡房東，沒想到卻呷緊弄破碗，只見「看房間」不小心打成「開房間」，讓他崩潰直呼「怎麼辦又要租不到了，房東會理我嗎…好想哭」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「房東：我不是隨便的人…」、「會理你吧feat警察」、「球來的又快又急」、「房東：現在的年輕人都這麼直接嗎？」、「原PO如果是女的就沒關係哈哈」、「如果房東是大叔房租就會很便宜，是阿姨就會很貴」、「房東同意看房間，但看到本人不正，立馬說租出去了」。