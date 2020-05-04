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零確診就放鬆？他看路人都不戴口罩 網曝關鍵苦衷

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情影響，國人上街多會佩戴口罩。圖／聯合報系資料照片
疫情影響，國人上街多會佩戴口罩。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎在國際肆虐，不過在台灣已相對緩和，我國近日已有多天零確診，國人對此也十分振奮。然而有網友指出，上週幾乎人人外出都戴口罩，3日出門卻發現，馬路上、麵包店、公園上的許多路人都沒有戴口罩，質疑「台灣人是放飛心態？」其他網友則表示，「在戶外不一定要戴，加上現在天氣熱，一堆人戴不住了」。

有網友在PTT發文表示，「今天出去晃一晃，上禮拜幾乎人人戴口罩，今天不知道怎麼回事， 大家整個覺得很熱還是怎樣，非常少人戴口罩。過馬路的沒戴，去麵包店採買的一群嬉鬧歐巴桑也沒戴，路上阿伯送貨的也沒戴，Uber eat外送員雖然有戴，但是露出了鼻子」。

他說，「去公園更是誇張，人擠到很難維持一公尺， 但是九成小朋友都沒有戴，七成父母也沒有戴。這是一種偷懶的幸福，還是台灣人已經整個放飛心態？倒是電台電視還是一直宣導，要戴口罩勤洗手，之前忙著吵口罩不夠，不太缺的時候就不想戴口罩了，是青春期叛逆嗎？」

其他網友留言「在街上散步不一定要戴吧，室內或運輸工具要比較小心」、「就沒有本土確診案例啊，擔心什麼」、「我出門看到超過七成都有戴，區域有差吧」。

許多人解釋不戴口罩的主要原因是「天氣太熱」，留言「之前是因為天氣冷戴得住，現在天氣熱一堆人戴不住了」、「臉被口罩悶到都長紅疹了，一粒一粒的」、「就說天氣炎熱戴不住了啊」、「就太熱阿」、「太熱了……我已經很忍耐了，但還是受不了」。

口罩 新冠肺炎 PTT

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