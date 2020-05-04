他怨外送員頻按錯「電鈴面板」 網一看傻眼：看不懂正常
一位網友近期上網發文抱怨，他表示外送員常常會按錯自家的電鈴，就算事先打電話確認過號碼仍會按錯，令他苦不堪言，早上和半夜的電鈴聲讓他不能好好休息，不過當網友們看到原PO貼出的電鈴面板照時紛紛傻眼，表示理解外送員按錯的原因，因為面板設計讓人根本看不懂。
原PO昨日（3日）在「批踢踢女孩板」發文，他抱怨鄰居常常叫外送，但外送員就算跟鄰居確認過號碼，仍幾乎會按成他家的電鈴，電鈴聲頻繁的出現令他根本無法好好休息，他說「3號跟5號很難分辨嗎，多看一下多確認一次很難嗎，早上也按半夜也按，大家都不用休息了是不是，如果只是一兩次也就算了，一個禮拜按錯五六七八次，每次都要連按三四下」。
而原PO也不禁提出疑問，表示「請問真的有人會看錯嗎，不可思議唉，還是我太大驚小怪了呢」，對此網友們在看完原PO家電鈴面板照時，紛紛回覆「如果管委會同意，用不同色筆把不同號的框一起，這面板不符合直覺啊」、「這什麼爛設計，按錯很理所當然，為何幾號不放左邊或右邊」、「看不懂的才是正常」、「好可怕的設計，密集恐懼症的人可能會找不到」、「看了一陣子才搞懂，外送按錯不意外」。
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