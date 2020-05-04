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辦身分證被問外婆的名字 網友愣：我都叫阿嬤...

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾補辦身分證被承辦人員詢問外婆的名字，因答不出尷尬不已。圖為祖孫示意圖。報系資料照
有民眾補辦身分證被承辦人員詢問外婆的名字，因答不出尷尬不已。圖為祖孫示意圖。報系資料照

身分證遺失要到戶政事務所補辦，過程相當麻煩。有網友就分享自己補辦身分證的經驗，由於承辦人員覺得他本人與小時候照片完全不像，因此詢問他家庭成員已確保申請者是本人，沒想到原po竟在「外婆的名字」這關卡關，讓她傻眼說：「我怎麼知道外婆叫啥名字......我都叫她阿嬤啊！」

這名網友1日在臉書社團「爆怨公社」分享，他到戶政事務所補辦身分證，當天負責的人員告知他因為他本人長的跟小時候的照片完全不像，為了保險起見，開始一一確認原po家中的成員，結果原po竟在「外婆的名字」這關卡關，還必須打電話回家問。

原po在文中傻眼寫道：「我怎麼知道外婆叫啥名字......我都叫她阿嬤啊！」所幸最終承辦人員還是有幫他送件，只不過不一定當天就能領證。這故事一po上網讓許多網友笑翻，許多人也紛紛表示真的不知道自己阿嬤叫什麼名字。

網友們留言：「我還真的不知道我阿嬤叫什麼名字，都叫阿嬤」、「真的阿嬤就是阿嬤啊，直呼其名會被呼巴掌」、「我回去要去問我阿嬤叫什麼名字了」；但也有人吐槽原po是不是跟自己的阿嬤不熟，「不知道阿嬤的名字！到底有多不熟」、「不知道阿嬤名字也滿妙的」。

另外也有人提到該名承辦人員相當警慎，也留言表示讚賞，「盡責的承辦人員！值得嘉許！」、「其實這樣是對的，因為現在偽造跟詐騙很厲害」、「戶政人員很認真啊，不然長得不像又答不出親屬名字也能辦的話很可怕耶！」

身分證

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