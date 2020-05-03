哪間大學是美食沙漠之冠？ 她揭慘況：店家都不做了
台灣各縣市大學林立，許多大學周邊也時常有「校園人氣美食」，是唸該大學的學生們必吃，和最推薦的美食。不過就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己就讀位於台中市南區的中興大學，她認為中興大學周邊的小吃店，好吃的都收起來不做了，於是就好奇詢問廣大網友「哪間大學是美食沙漠之冠？」
原PO在文中表示，她認為政大、中正、中央、清交、海大和華梵大學，附近也幾乎都是美食沙漠，因此覺得自己就讀的中興「不算什麼」。但她卻提到，中興大學到了假日幾乎沒有一家餐廳會開，就連八方雲集也都不一定營業，因此她就忍不住問道「哪間大學能榮獲美食沙漠之冠？」
PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，紛紛留言回應，「中央和政大吧」、「絕對是華梵大學」、「華梵在哪，真心不知道」、「華梵大學裡面只有一家超商而已，而且寒暑假都會關門」、「華梵啦，周邊連家店也沒有」、「華梵大學周圍什麼都沒有，只有螢火蟲」、「交大吧，比清大還慘」、「絕對是台師大，師大夜市服飾店大概是吃的五倍」、「中央就那一條吃的而已」。
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