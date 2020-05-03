哪間大學是美食沙漠之冠？ 她揭慘況：店家都不做了

台灣各縣市大學林立，許多大學周邊也時常有「校園人氣美食」，是唸該大學的學生們必吃，和最推薦的美食。不過就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己就讀位於台中市南區的中興大學，她認為中興大學周邊的小吃店，好吃的都收起來不做了，但難吃的店卻毅力不搖，於是就好奇詢問廣大網友「哪間大學是美食沙漠之冠？」

2020-05-03 15:05