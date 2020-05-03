他問超商什麼東西漲價最有感？ 網指1物：已經不買了

現今幾乎萬物皆漲，就只差薪水沒有漲。對此，昨（2）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他到7-11買東西時，發現原味熱狗一根要價33元，讓他相當吃驚，因為他記得之前才漲到30元，於是他就好奇的詢問廣大網友「超商什麼東西漲價最有感呢？」

原PO在文中表示，昨日他到7-11購物時，赫然發現一隻原味熱狗竟然漲價到33元，接著驚訝的說道「記得之前不是才漲到30元嗎？還是我記錯了其實一直都是33元」，並讓他無奈直呼「好想回到20元的年代喔」，因此他就忍不住發問「那超商什麼東西漲價最有感呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「大亨堡吧，以前28」、「影印、列印漲價超坑」、「御飯糰、御便當、大亨堡」、「當然是微波便當啊，漲超兇」、「三明治吧，越來越貴，但用料卻越來越省，還是買早餐店的比較划算」、「麵包也好貴，除了基本款的25，後面新推出的都越來越貴，通通破30」、「麵包和御飯糰」、「茶葉蛋也漲，真的不用買了」、「三明治真的超貴，隨便搭個飲料都破50」、「御飯糰現在漲到好貴，已經不買了」。