上大學先買機車還是筆電？ 兩派擁護者掀論戰

許多學子上大學後展開新的生活，所需要的物品和花費也越來越多，不論是在課業上所需的「筆電」，還是上下課的代步工具「機車」，對於在外地求學的學生來說似乎都缺一不可。有一名男學生即將成為大學新鮮人，為了上大學後要買的東西，他開始準備打工，但薪水不多，讓他苦惱「上大學要先買機車還是先買筆記型電腦？」

這名男學生在PTT貼文表示9月就要開始大學生活了，讓他緊張又期待，但在課業和娛樂上所需的東西就讓他有點難抉擇。原PO說有電腦的話上課打筆記比較方便，但如果有機車，和同學聯誼出遊就有代步工具，雖然準備開始打工賺錢，但畢竟薪水只有一份，讓他不知道應該要先買哪一個比較好呢？

貼文一出引來網友兩派不同意見，認為先買車的人表示「機車，買電腦會越變越宅，電腦不用買太好，2、3萬就夠用」、「機車第一，能聯誼把妹，桌機買個3千文書主機就行了」、「現在不都手機直接拍板書，打啥筆記」、「機車，你手機打字夠快的話用手機打報告就好了」、「看有沒有代步需要，有的話絕對是買車吧」、「帶電腦你只會拿來上網而已，別唬爛了」、「機車啊，電腦用學校的就好了」。

但另一派則認為筆電才是當務之急，「筆電啊，打報告蠻重要的，機車還能跟室友借一下」、「千萬不要買機車，宅在宿舍比較安全」、「大學生最愛夜衝，死亡率超高的一個族群」、「筆電吧，機車等出社會再買也不遲」、「筆電啊，機車這麼貴」、「養車要錢」、「機車可以用租的」、「筆電，給同學或室友載就好」。