他好奇問哪個科系沒想像中賺錢？ 網友選擇一致讓人訝異

上大學後，許多學子為了未來出路都會慎選科系，期盼畢業後能學以致用，但是否所有科系在未來職場上都能賺大錢呢？一名網友在PTT表示自己後來才知道讀獸醫、心理系等並不賺錢，這讓他好奇的想知道有什麼科系是比較沒有「錢」途的？

原PO以「沒想像中賺大錢的科系」為題寫道，現在許多人都會養寵物，因此他以為當獸醫應該會滿賺錢的，後來才知道其實薪水滿少的，並不賺錢；另外他也認為心理系很有「錢」途，但身邊念這科系的朋友卻告訴他並不是這麼一回事，又顛覆了他的想像，讓原PO好奇的想了解到底有什麼科系是原本以為很有「錢」途，結果卻還好的啊？

貼文引來許多網友爭相討論，「法律系吧」、「法律系啊！沒證照月薪就是25K」、「法律的話，律師大咖跟小咖收入差很多」、「法律，近年連續聽到法律系轉考郵局或警察」、「企管，發現老爸沒留下企業給你管」、「企管根本被騙，氣死人」、「我反而是認為中醫，當初才差一兩級分就可以上西醫，結果讀中醫之後薪水只有西醫的三分之一，而且聽說連實習都是個問題」、「會計，不懂的人以為每個人都是準會計師」。

還有多數人對於原PO提到的獸醫不賺錢也深表認同，「的確是獸醫，比較驚訝，超可憐」、「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊」、「獸醫薪水會低，真的是因為只想做小動物」、「絕對是獸醫，不過獸醫現在分數也不高了」、「獸醫要自己開業才賺」。