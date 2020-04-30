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紋身後額頭現第三隻眼女客不滿 紋身師：紋完她很滿意

香港01 / 撰文：卓柏安
有女子投訴額上紋身出事，圖案人令網民震驚。圖擷自爆料公社
有女子投訴額上紋身出事，圖案人令網民震驚。圖擷自爆料公社

紋身是一世的事，若紋錯隨時後悔終生。台灣近日爆出一件紋身爭拗，有女子額頭紋上抽象的第三隻眼，配上紅黑線條幾乎淹沒全額，效果令人震驚，她控訴紋身師不理其反對亂畫，事後很想死。網民感同情齊轟店家，其後紋身師出示對話截圖，反駁女子紋完還表示滿意，又稱事前有畫草圖對方也同意，誰是誰非令人大感混亂。

事件在FB《爆料公社》引爆，女事主透過友人發帖，指原想在額上紋上一朵小白蓮，惟紋身師另有建議，最終她額上出現的是「第三隻眼」，配以斑駁的紅黑線條，效果暗黑又狂野，事主大感不滿，直指過程中覺得不妥想叫停紋身師但不被理會，「現在連出門都不敢，因為會被大家笑」，甚至直言很想死。

其後店方公布圖像證事前曾畫草圖獲同意，女事主親上火線，「我只是要你修好你刺成高低眉的眉毛，和加一個小圖，而且不能是鬼頭，沒有同意你在我額頭隨便塗鴉！」店家反駁「抽像眼睛也是跟你討論過，你說ok，還在臉上畫完草圖了給你看，還說你駕馭得了，刺完說好看，現在刺完後悔了才在打這些？」

事主重申草圖與最終效果相差甚遠，又批評店方未經其同意即把其照片放上網，更怒吼店家亂說她喝醉酒，令她慘受網民訕笑謾罵。

刺前畫的草圖與完成圖對比。圖擷自爆料公社
刺前畫的草圖與完成圖對比。圖擷自爆料公社

店家反駁「刺完當下很滿意，刺青過程學徒客人都在旁邊，刺青全都經過討論跟當事者的同意」，店家又稱「畫了草圖在臉。現在刺青後悔了，才在掰故事？」，唯一承認致歉的是不應說事主喝醉酒，更發新帖揚言找他的客人一定要做到「無我、忘我」，囂爆稱「如果你會在意別人的眼光，請不要找我」。

店方更發放截圖顯示事主曾表示滿意，不過事主則稱有關留言是事件鬧大後店家迫她護航，而非其心中想法，怒指每天照鏡子都是彰顯自己的愚蠢。

事主與店家各有說法，令這宗紋身爭拗變成了羅生門，雙方各有力撐網民，惟大部分都不諱言事主額上的紋身確是太誇張，令人難以接受，「草圖還有像刺青的感覺，成品則像是出車禍造成的傷」、「草圖還有像刺青的感覺，成品則像是出車禍造成的傷」，亦質疑紋身師態度惡劣，「這種刺青店還有人敢去？」

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文章授權轉載自《香港01》

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