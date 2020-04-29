他問口罩產業疫情後何去何從 網友正向：已回本了

台灣口罩產能從1月疫情爆發以來不斷擴張，至3月底已達到日產能1300萬片，4月底20台機組上線後，更有望達到1700萬片。但也有不少民眾一直擔心，待疫情過去後，口罩需求不再那麼高時，這些口罩產業該何去何從？

網友在PTT發文問「疫情過後，台灣的口罩產業怎麼辦？」原PO首先表示自己非常肯定台灣的防疫能力，但是台灣現在一舉成為次於中國的口罩大戶，待疫情過後，全世界回到跟中國買便宜口罩，台灣人也不會沒事戴著口罩。於是原PO憂心問「台灣的口罩產業何去何從？」

多數網友對台灣口罩產業前景頗為看好，「頂上中國的產能呀」、「中國的製造品質全世界都懷疑的時期，把中國的外銷訂單吃下來」、「出口啊，台灣抗疫光環加成，超好賣」、「歐美想恢復正常社會運作，口罩需求一定會提升」、「口罩現在是家庭常備品，不擔心」、「疫情過後生活習慣也會改變，口罩成為民生物資」。

當然也有網友認為口罩產業會走向泡沫化，但也不少人認為可把多餘的機台封存，必要時再啟用，也不擔心口罩廠商找不到出路，「轉型吧，機台封存」、「他們很多原本主業不全是口罩，產線設備可以封存，而且口罩需求還很難說」、「新增產線是政府付錢的，疫情過後可以收起來」。

有不少網友認為口罩產業在這次疫情中起到極大的作用就已經足夠，「這次就回本了」、「早回本了，封存或做外銷皆可，短期內訂單接不完」，還有網友正向認為，「救命錢本來就該花」、「這種錢能讓台灣防疫安全就值得了」。