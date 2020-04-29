鎖匠開電子門僅5秒收900元 屋主怒稱不合理遭網友嗆爆

多數人外出回家發現自己沒帶鑰匙時多會向鎖匠求助，但「開門5秒」收900元合理嗎？一位婦人不滿鎖匠僅花5秒時間成功解鎖卻高額收費，因而向對方要求打折價格，對此網友直言這名婦人太不尊重專業。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，鄰居婦人住家的門是安裝電子門，日前因忘了帶鑰匙出門，又剛好遇到電子門沒電，所以只好請鎖匠來解鎖，但鎖匠現場評估後直言「電子門公道價900元，不好開」，沒想到婦人見鎖匠僅花5秒時間就成功解鎖，認為開門並不困難卻要收900元的費用非常不合理，因此向對方要求打折。

由於鎖匠相當堅持不願給予折扣，甚至和婦人說若不能接受價格就將已解鎖的門鎖回，當時婦人奮力抓著門試圖阻擋，雙方也爆發激烈爭執，最後還是由鄰長協調解決，而婦人也乖乖付錢結束這場鬧劇。目睹一切過程的原po對於鎖匠開電子門收費900元相當疑惑，也問「所以這樣合理嗎，秒薪200好爽喔」。

文章一出，吸引許多網友議論，有網友表示，「電子鎖能開就偷笑了，900也還算合理」、「他開5秒沒浪費你時間，900便宜的要死好嗎？」，而有人則認為婦人相當不尊重專業，「開5秒是他的本事，不爽可以自己開」、「人家5秒要練多少年，不尊重專業真的很糟糕」、「尊重專業，不然叫師傅去幹嘛？」