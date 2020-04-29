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雇主要求煮飯前用酒精消毒 外傭一開火雙手著火燙傷

香港01 / 安祖娜
示意圖。 圖／聯合報系資料照片
示意圖。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）威脅下，人人自動自覺勤洗手，不過使用消毒物品時應注意安全，免生意外。有網民網上發文，指得知有僱主鑑於疫情嚴重，要求家中外傭姐姐每次煮食前，也要用酒精搓手液消毒雙手，但外傭一開爐即著火，導致雙手嚴重燒傷，事件引來網民熱議。

有網民早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中外傭的朋友雙手意外燒傷，直言得知事發經過也不好受。樓主指，涉事僱主要求外傭每次煮食前都要以酒精搓手消毒，由於酒精非常易燃，外傭「一開爐兩隻手就著火」。

樓主指，意外後僱主沒有陪同外傭到醫院求醫，而醫生一看到傷勢即問及意外原因，「他說是太太叫他用酒精消毒」。得知意外經過，樓主表示：「雇主可能也不想出意外，但聽了很不舒服。」

帖文亦提及，涉事僱主除了吩咐外傭煮食前以酒精搓手液消毒，也要求她將「買菜找回來的紙幣和硬幣，都要放在酒精裡浸泡，然後紙幣用晾衣服夾夾起來吹乾」，樓主得知後也不禁表示「無語」。

不少網民紛紛留言，直指涉事僱主過分緊張，「他沒有看新聞，用水和肥皂清洗20秒以上是最乾淨」、「姐姐受傷是大家對酒精搓手液認識不足」、「每個僱主要求不同，這件事上只能怪僱主教育不足、姐姐無知，搓手又好洗手都好，都應該做好安全步驟」。

至於沒有陪同外傭到醫院求醫一事，有網民質疑僱主緊張的性格影響，或因擔心醫院屬高危地方而不願前往，不過亦有人指出，僱主家中或有小孩或長者需要照顧而未能分身，未必是出於惡意要外傭自行求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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