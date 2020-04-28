台灣連16天本土0確診！日人曝看法：1缺點讓人討厭

新冠肺炎疫情在全球延燒，中央流行疫情指揮中心28日宣布，國內無新增確診個案，連續三天「零確診」，也是連續16天無本土病例。對此，有網友分享日本網友對於此事的看法，引起許多PTT網友討論。

中央流行疫情指揮中心28日表示，國內無新增個案；全台目前累計429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

對此，有網友在PTT上貼出日本網友討論台灣疫情的留言，許多日人表示，「為了世界著想，WHO應該交給台灣經營」、「台灣這次在全世界出名了吧」、「真想去台灣旅行一次」、「台灣充分發揮了島國的優勢，而日本為了奧運和經濟開放病毒進來，導致今天變這樣」。

但其中有一則留言讓網友暴動，一名日本網友表示「親日的台灣真的很神。硬要說缺點的話，就是便利商店的八角臭味讓我討厭」。

這一則留言也讓不少網友笑翻，紛紛歪樓留言，「八成茶葉蛋、麻辣燙，不識貨的傢伙」、「已經習慣到很久沒注意到茶葉蛋的味道」、「以前帶國內日本團，絕大多數日本人一怕八角二怕香菜，甚至比怕臭豆腐比例還高」、「日本人很不喜歡中藥的香料味吧」。