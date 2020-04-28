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他問在台吃200元起跳拉麵是些什麼人？ 網酸：較肯花錢而已

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文好奇發問「在台灣花200元吃拉麵的都是什麼人？」。示意圖。圖／橘焱提供
一名網友PO文好奇發問「在台灣花200元吃拉麵的都是什麼人？」。示意圖。圖／橘焱提供

不少台灣人都愛吃日本拉麵，日本品牌在台灣的連鎖拉麵店也是一家家開，不過一碗拉麵通常動輒都要200元以上，不是一般人天天都能負擔的。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，在台灣的拉麵店通常一碗都要價200元，若是加了配料甚至還會更貴，因此他時常只能用「羨慕的眼神」看著拉麵店外長長的人龍離去，於是他就好奇發問「在台灣花200-300元吃拉麵的都是什麼人？」

原PO在文中表示，他發現在台灣一碗拉麵通常都要200元起跳，如果加了特別的配料，甚至到300多元都有可能，但他根本捨不得吃那麼貴的東西，所以每次在路過拉麵店時，就只能用「羨慕的眼神」瞥一眼門口長長的人龍，然後默默離去，接著就到住家巷子口的麵攤吃一碗25元的陽春麵，再加一顆滷蛋。

這就讓原PO想到，那些排拉麵的人一餐的錢，都可以抵自己快10份的麵錢，心裡就會感到一股落寞跟哀寂，因此他就忍不住問道「會在台灣吃那些200-300元起跳的拉麵，通常都是什麼人？有沒有掛？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言表示「就是一般人，只是比較肯花」、「比你肯花的人」、「你吃的是飽足感，人家吃的是體驗」、「有些人吃的是日本拉麵的體驗，還包括店內裝潢、氣氛等」、「你吃東西只是填飽肚子，別人吃是在享受人生」、「拉麵偶爾吃可以吧，但牛肉麵吃了會更爽，就只是肯不肯花的問題」、「偶爾吃是沒問題阿」、「其實不天天吃，不算貴，就是你願不願意花300多塊去享受」、「其實就是一般人，而且通常也不會常去，就只是比較肯花錢享受人生，吃美食罷了」。

拉麵 日本 PTT

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