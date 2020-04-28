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陳時中獲封第一「直播業配王」 直盯荷蘭煎餅、電商秒斷貨

聯合新聞網 / 綜合報導
眾人正要合影時，只見陳時中一人緊盯桌上的焦糖煎餅。圖/Udn直播
眾人正要合影時，只見陳時中一人緊盯桌上的焦糖煎餅。圖/Udn直播

中央流行疫情指揮中心日日召開記者會，向民眾更新國內外新冠肺炎COVID-19）疫情現況，指揮官陳時中與召集人更幾乎從不缺席。昨（27）日適逢荷蘭國慶日國王節，荷蘭在台辦事處特別空運3999朵鬱金香及荷蘭焦糖煎餅來台，向防疫人員致意，指揮中心也將鬱金香及煎餅放在記者會桌上表達感謝。不過，陳時中在直播中緊盯煎餅的舉動，竟讓他獲得「第一業配王」的稱號。

在昨日的記者會上，陳時中先是口誤，把鬱金香講成「玫瑰花」；到了直播尾聲，眾人拿著鬱金香看向鏡頭、準備合影時，陳時中的眼神卻緊盯桌上的荷蘭焦糖煎餅。一拍完照，他更是立即打開煎餅的盒子，引起旁人圍觀。這讓一名網友在PTT上發文指出，陳時中不但是「台灣第一直播主」，還是台灣「第一業配王」。

由於疫情因素，「現在全台灣最高收視、最多關注、討論最大的直播，就是每天下午兩點的CECC記者會」，民眾不僅會準時收看，還會重播、查看摘要等等。身為記者會主角的陳時中，在直播中查看煎餅的舉動，造成該款煎餅的搶購潮，各大電商平台的存貨立馬銷售一空，更有商家為了跟上風潮，推出類似商品的優惠活動，亦馬上被民眾掃光。

記者會結束後，該款煎餅立馬被民眾搶購一空。圖/Udn直播
記者會結束後，該款煎餅立馬被民眾搶購一空。圖/Udn直播

該名網友就笑稱，這是「荷蘭代表處，傑出的一手」，由於該款煎餅不是國內的產品，眼睜睜看著陳時中掀起的效應，「蘇貞昌、沈榮津也無力回天」、「以後各國代表處想要推銷什麼，不用那麼麻煩，送到指揮中心擺在記者會上就好了」。

對此，不少網友就回應表示，「甚至還有人開始教怎麼吃這種荷蘭焦糖煎餅」、「那個餅乾平時根本沒人買，貴死」、「原來是業配王啊」、「看了好想配紅茶吃喔」。

拍完照後，陳時中立馬拿起煎餅，引起身旁4人注意。圖/Udn直播
拍完照後，陳時中立馬拿起煎餅，引起身旁4人注意。圖/Udn直播

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 荷蘭 鬱金香

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