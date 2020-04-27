周揚青爸爸是誰網路都搜不到？ 網曝：就是這樣才恐怖

近日羅志祥與周揚青分手的消息鬧得沸沸揚揚，許多網友紛紛留言抵制羅志祥所主持的節目，而女主角周揚青則因為直率、大方的個人風格吸引不少粉絲，部分霸氣的言論更是被網友直呼「天不怕地不怕」，因此她的身家背景更引發關注。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，關於周揚青爸爸的身份據傳是大陸國營企業的老總，但在網路上卻始終查不到名字，於是他就好奇詢問網友「周揚青爸爸名字竟然查不到？覺得怪怪的」。

原PO在文中表示，現在網路科技那麼發達，加上大陸又到處都是「實名制」，但關於周揚青爸爸的身份，卻始終停留在最早2015年的紀錄「國營企業老闆」。這就讓原PO相當懷疑的說道「這年頭，在中國沒有隱私是大家都知道的，連你跟誰『開房間』都實名登記了，而且北京國企也就400家不到，其中約一半是相對透明的上市公司，居然還有查不到名字的國企老闆？」

原PO還說明，一般在大陸擔任國營企業的董事長，通常都會是「黨的人」，而且員工怎麼可能都不討論，在現今「走過必留下痕跡」的時代，完全查不到真的很詭異，因此原PO就表示，自己並不是懷疑周揚青爸爸的財富，而是針對他的名字及國企名稱不為人知，感到納悶。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，不少網友都認為，就是因為周揚青爸爸背景太強大，一般人才無法輕易透過網路搜尋，「不為人知才恐怖吧」、「履歷背景欄空白的人最可怕」、「就是這樣才恐怖啊，代表一定是什麼高層人士」、「她的背景都是網友自己猜測的，她本人都沒說過，所以一定很厲害」、「查不到才可怕」、「厲害的就是沒人爆得出身世」、「黨不給你查的，所以你才查不到」、「感覺就是黨的高層，所以才查不到的」。