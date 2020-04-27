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逆風分析！ 他看兩人性格直指：「愷樂>周揚青」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友以家世背景及過往事蹟，分析周揚青（左）與愷樂（右）的性格。圖/周揚青Instagram、愷樂Instagram
有網友以家世背景及過往事蹟，分析周揚青（左）與愷樂（右）的性格。圖/周揚青Instagram愷樂Instagram

周揚青羅志祥情斷後發出千字分手文，指控羅志祥在交往期間習慣性約炮，與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，更直接在IG上標記愷樂，建議她去作性病檢查。隨後羅志祥與愷樂分別在IG上道歉，等於是間接承認周揚青的爆料。對此，一名網友就在PTT上分析周揚青與愷樂的性格，直指結論是：「愷樂>周揚青」，引起熱議。

該名網友在PTT上發文，以家世背景及過往事蹟來分析兩人的個性。他指出，周揚青「家世位高權重、很有錢，性格極端，分手會大爆料；整形前真的不好看，整形後連老爸都不認得」，認為由此就能看出，周揚青的個性應該很極端，「尤其這麼極端的整形，可能性格中，有種天生自卑，加上整形後變成正妹的自大，想必當她男友，會受罪不少」。

相較之下，「愷樂年輕就出來演藝圈工作，能吃苦耐勞，當過蝴蝶姊姊，對小朋友有耐心、很愛笑，很珍惜男人送的禮物，願意當躲在背後，沒聲音的女人」，認為愷樂是「那種一般好相處的女孩，出身一般又年紀輕輕出來打拼，想必是更能貼近一般白手起家的男人的內心」。該名網友也作出結論，認為這麼分析下來，愷樂的性格優於周揚青。

貼文一出，在PTT上掀起熱烈討論。有網友就相當贊同原Po的看法，「我心疼愷樂，她原本是乖乖牌……」、「蝴蝶很好啊，吃苦耐勞、認真上進還幫家人還房貸，真的是羅對她太渣耶，搞到她現在變箭靶」。

不過，有人也指出，「（周）可以忍9年，也算極端嗎」、「周還是完勝！整個武則天啊」、「九年青春只用一篇文解決、不見血很客氣惹」；亦有網友認為，「周揚青真的整得很漂亮耶！愷樂沒整前也很漂亮，兩個都好，但花心男不管遇到哪種女生都不會滿足的」。

PTT 周揚青 羅志祥 愷樂

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